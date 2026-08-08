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Nekada je pečeno pilena flaši bilo neizostavan deo svečane trpeze. Ovaj jednostavan način pripreme, koji mnogi pamte iz vremena Jugoslavije, i danas je omiljen jer omogućava da meso ostane sočno iznutra, ravnomerno se ispeče i dobije primamljivu, hrskavu zlatnu koricu.

Jedna od najvećih prednosti ovog recepta jeste njegova jednostavnost. Za pripremu su potrebni samo celo pile, nekoliko začina i staklena flaša ili tegla otporna na visoke temperature, bez skupih sastojaka i komplikovanih kulinarskih postupaka.

Tokom pečenja mast se ravnomerno sliva niz meso, zahvaljujući čemu ono ostaje sočno, mekano i bogato ukusom.

Potrebno je:

1 celo pile od oko 2 kg

so po ukusu

4 čena belog luka

1 kašičica mlevene slatke paprike

1 kašičica bibera

1 kašičica suvog začina po želji

3 kašike majoneza ili omiljene marinade

1 staklena flaša ili tegla otporna na visoku temperaturu

voda

Pečeno pile Foto: Shutterstock

Priprema:

Operite pile i dobro ga osušite papirnim ubrusom. Natrljajte ga solju, sitno seckanim belim lukom i začinima, pa ga premažite majonezom ili marinadom po želji. Ostavite da odstoji najmanje 30 minuta kako bi meso upilo sve ukuse.

U staklenu flašu ili teglu sipajte vodu do dve trećine zapremine, a zatim pažljivo nataknite pile. Flašu sa piletinom stavite u dublji pleh i sipajte malo vode na njegovo dno kako mast tokom pečenja ne bi zagorela.

Pleh stavite u hladnu rernu, pa uključite temperaturu na 180 stepeni. Pecite oko sat i po, u zavisnosti od veličine pileta. Tokom pečenja dva do tri puta prelijte meso sokovima koji su se skupili u plehu. Ako korica počne prebrzo da tamni, prekrijte gornji deo piletine aluminijumskom folijom.

Da biste proverili da li je piletina pečena, probodite najdeblji deo bataka. Ako iz njega izlazi bistar sok, meso je gotovo. Izvadite piletinu iz rerne i ostavite je da odmori 10 do 15 minuta pre sečenja kako bi se sokovi ravnomerno rasporedili, a meso ostalo sočno.

Ima i onih koji tvrde da je još ukusnija kada se peče na flaši napunjenoj pivom, pa vredi isprobati i tu varijantu. Teško da možete pogrešiti!

(Kurir.rs/lepotesrbije)

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