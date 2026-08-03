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Malo šta može da nas rashladi leti tako dobro kao slatka hladna lubenica, ali ipak, ne možemo da je jedemo u nedogled, zar ne

Dobra vest je da lubenicu možete da zamrznete, ali morate da imate na umu nekoliko stvari.

Budući da je se lubenica sastoji od više od 90 procenata vode, zamrzavanje dramatično menja njenu teksturu.

Iako neće biti sasvim ista kada se odmrzne, zamrznuta lubenica je i dalje savršena za smutije, zamrznute dezerte i osvežavajuća pića.

Šta se dešava kada zamrznete lubenicu?

Kako što smo spomenuli, bezbedno je da zamrznete lubenicu, ali najveća promena koju ćete primetiti nije u njenom ukusu ili hranljivosti, već u teksturi.

- Kada se voda zamrzne u čvrsto stanje, ona se širi - kaže kuvarica Barbara Rič.

- Kod lubenice, koja je posebno sočno i natopljeno povrće, hrskava tekstura dolazi od veoma finih vlakana koja daju voću strukturu. Kada zamrznete lubenicu, njen sok se širi i lomi ta vlakna.-

Lubenica Foto: Francisco Javier Mares Guardiola / Alamy / Profimedia

Javljaju se kristali leda kao sitna, oštra koplja koja pritiskaju i oštećuju ćelijsku strukturu lubenicu dok se formiraju i rastu, kaže i naučnica za hranu Abi Til i dodaje:

- Kada se lubenica odmrzne, te oštećene ćelije više ne mogu da održe svoju strukturu ili unutrašnji pritisak koji drži biljne ćelije čvrstim. Kako ta voda curi iz ćelija, lubenica gubi svoju hrskavu teksturu i postaje mekša i vodenastija.-

Ali ne brinite, dobre vesti jeste da će ukus lubenice ostati nepromenjen, kao i da se zamrzavanjem čuvaju hranljive materije.

Hladne temperature usporavaju hemijske reakcije koje postepeno razgrađuju vitamine i antioksidante, tako da zamrznuta lubenica može zadržati više hranljivih materija nego lubenica ostavljena na sobnoj temperaturi.

Kako zamrznuti lubenicu?

Da biste postigli najbolje rezultate, počnite sa zrelom, svežom lubenicom.

1. Operite spoljašnjost lubenice pre nego što je isečete.

2. Uklonite koru i sve semenke.

3. Isecite je na kockice, kuglice ili štapiće.

4. Poređajte komade u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje.

5. Zamrznite dok se ne stvrdnu, a zatim prebacite komade u kesu bezbednu za zamrzavanje ili hermetički zatvorenu posudu.

Ovaj dodatni korak, nazvan brzo zamrzavanje, sprečava da se komadi smrznu u jednu veliku grudvu.

Lubenica Foto: Shutterstock

- Ključ je da se lubenica zamrzne što je brže moguće i da se zaštiti od izlaganja vazduhu - kaže Til i dodaje da brzo zamrzavanje pomaže u stvaranju manjih kristala leda, koji uzrokuju manje oštećenja ćelijsk setrukturi voća.

Jedna stvar koju ne bi trebalo da radite jeste da zamrznete celu lubenicu.

- Sadržaj vode će se proširiti i polomiti lubenicu što neizbežno znači nered- kaže Rič.

Koliko dugo može da stoji?

Najbolje je da zamrznutu lubenicu upotrebite u roku od 6 do 12 meseci.

Iako lubenica ostaje bezbedna za neodređeno vreme ako se kontinuirano drži zamrznuta, kao i kod većine namirnica, njen kvalitet će postepeno opadati.

Veliki kristali leda, mrlje od zamrzivača, tup ukus ili preterano kašasta tekstura su sve znaci da je prošla svoj vrhunac.

Da li možete odmrznuta lubenica da se jede kao sveža?

Možete - ali verovatno nećete želeti.

- Ako pokušavate da zamrznete lubenicu i očekujete da će se odmrznuti do hrskave, sveže teksture, uvek ćete biti razočarani- kaže Rič.

- Ne postoji način da se sačuva ta tekstura osim da se jede sveža.-

Jednom odmrznuta, lubenica postaje mnogo mekša, manje hrskava i često ispušta dosta tečnosti. Neće imati zadovoljavajuću hrskavost koja svežu lubenicu čini tako privlačnom.

Odmrznuta lubenica nije odličan izbor za voćne salate, daske sa sirom ili sveže ukrase jer je njena struktura već oštećena.

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