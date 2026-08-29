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Barbara Dejli Bekeland bila je imućna američka pripadnica visokog društva i nekadašnja supruga Bruksa Bekelanda, čiji je deda Leo Bekeland izumeo bakelit. Njen život tragično se okončao u porodičnom domu u Londonu, gde ju je sin Entoni usmrtio ubodom kuhinjskim nožem. Policija ga je zatekla na licu mesta, nakon čega je priznao zločin i zvanično optužen za ubistvo.

Ulazak u visoko društvo

Rođena 28. septembra 1921. godine u Kembridžu, u državi Masačusets, Barbara se već u jedanaestoj godini suočila sa porodičnom tragedijom kada je njen otac Frenk oduzeo sebi život u garaži. Nakon toga se sa majkom preselila u Njujork, gde su stanovale u hotelu Delmoniko.

Pogledajte u galeriji fotografije Barbare Dejli Bekeland:

1/7 Vidi galeriju Barbara Dejli Bekeland Foto: printscreen/tiktok/anotherklarion, printscreen/tiktok/nightowlhistory

Izrasla je u izuzetno atraktivnu devojku i ubrzo postala prepoznatljivo lice njujorške elite. Pozirala je za ugledne modne magazine poput "Vogue" i "Harper's Bazaar" i bila redovan gost na ekskluzivnim prijemima. Ipak, poput svoje majke, nosila se sa ozbiljnim psihičkim poteškoćama, zbog čega se lečila kod psihijatra Fostera Kenedija.

Iako joj probno snimanje u Holivudu sa glumcem Dejnom Endrjuzom nije donelo filmsku karijeru, u tom periodu je upoznala koleginicu Korneliju "Diki" Bekeland. Ona ju je predstavila svom mlađem bratu Bruksu, koji se u to vreme obučavao za pilota u Kanadi.

Brak zasnovan na obmani

Da bi se udala za Bruksa, Barbara ga je lagala da očekuje njegovo dete, pa je par ubrzo sklopio brak u Kaliforniji. U dokumentima je navela da se bavi slikarstvom, dok se njen suprug izjasnio kao pisac.

Mladenci su se uselili u raskošan njujorški stan i priređivali prijem za poznata imena, među kojima su bili Greta Garbo, Tenesi Vilijams, Vilijam Stajron i Jasmin Aga Kan. Ipak, Barbarina narušena psihička stabilnost, sklonost alkoholu, izlivi besa i depresije često su stvarali probleme, a oboje su imali vanbračne izlete. U avgustu 1946. godine dobili su sina Entonija.

Od polovine pedesetih godina, porodica je živela na relaciji između Amerike i Evrope. Iznajmljujući luksuzne vile širom Londona, Pariza, Cermata i Italije, nastavili su sa rastrošnim životom. Od 1960. godine stacionirali su se u Parizu, gde je Bruks započeo aferu sa mlađom ćerkom jednog engleskog diplomate. Kada je zatražio razvod, Barbara je pokušala da sebi oduzme život, nakon čega je on na neko vreme prekinuo tu vezu.

Porodični skandali i emotivni slomovi

Godine 1967. dvadesetogodišnji Entoni je tokom boravka u Španiji upoznao Džejka Kupera, Australijanca koji ga je uveo u svet psihoaktivnih supstanci. Nakon glasina o njihovoj emotivnoj povezanosti, Barbara je otputovala u Španiju kako bi vratila sina. Zbog problema sa pasošem na francuskoj granici i sukoba sa policijom, oboje su nakratko završili u zatvoru.

Po povratku u Španiju, Barbara je podstakla sinovljevu vezu sa mladom Španjolkom Silvi. Međutim, Silvi je ubrzo započela aferu sa Barbarinim mužem Bruksom. Saznavši za to početkom 1968. godine, Barbara je ponovo pokušala samoubistvo, a Bruks je konačno zatražio razvod. Od najgoreg ishoda spasila ju je prijateljica Glorija Džons, supruga pisca Džejmsa Džonsa. Bruks se kasnije oženio Silvi, ali se i od nje razveo i stupio u brak sa Suzan Bekeland.

Barbara Dejli Bekeland Foto: printscreen/tiktok/nightowlhistory

Nakon razvoda, Barbara je ulašla u vezu sa kustosom Semjuelom Adamsom Grinom, ali je on ubrzo prekinuo kontakt jer nije bio impresioniran njenim sinom, a smetala mu je i njena opsesivnost. Unatoč prekidu, ona ga je proganjala, a zabeležen je i incident u kom je po snegu u Njujorku hodala bosa u bundi od risa, zahtevajući da uđe u njegov stan.

Incestuozni odnos i tragičan kraj

Barbara je sa svojim sinom, koji je težio ka istom polu, imala izuzetno bolesnu i neprirodnu vezu. Smatrajući da ga može "izlečiti", najpre mu je dovodila prostitutke, a nakon što to nije dalo rezultate, tokom boravka na Majorci 1968. godine navodno je stupila u incestuozni odnos sa njim.

Entoni je s vremenom pokazivao jasne znake šizofrenije i paranoidnog ponašanja. Otac je odbijao da prihvati dijagnozu, smatrajući psihijatriju "amoralnom".

Krajem jula 1972. godine, Entoni je pokušao da gurne majku pod automobile ispred njenog stana u Londonu, ali ju je spasila prijateljica Suzan Ginis. Iako ga je policija privela, Barbara nije želela da ga krivično goni, pa je on smešten u privatnu kliniku "The Priori".

Lekari su izričito upozorili Barbaru da je njen sin opasan po njen život, ali je ona odbila da poveruje u to. Dve nedelje kasnije, 17. novembra 1972. godine, dvadesetšestogodišnji Entoni je usmrtio svoju pedesetjednogodišnju majku ubodom nožem. Ovaj potresni događaj iz visokog društva kasnije je poslužio kao inspiracija za igrani film "Savage Grace".

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