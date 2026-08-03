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Kada dođete iz prodavnice, verovatno odmah razvrstate namirnice i spakujete ih u frižider ili ostavu. Jaja, mleko i puter sigurno odmah stavljate u frižider, ali šta je za drugim proizvodima poput putera od orašastih plodova ili tortilja?

Neke namirnice koje verovatno ostavljate u ostavi trebalo bi da se zapravo nađu u vašem frižideru, jer je pravilno skladištenje hrane neophodno i zbog kvaliteta određenih namirnica, pa i vašeg zdravlja.

Određene namirnice koje sadrže velike količine vode, šećera, masti i proteina, a takođe imaju nisku kiselost ili koncentraciju soli, mogu brzo da se pokvare od kvasca, plesni, bakterija.

Šta znače brojevi na tasteru frižidera Foto: Shutterstock

Takođe je ključno obratiti pažnju na sve namirnice koje nisu bile u frižideru kada ste ih kupili, ali bi trebalo da budu nakon što se otvore. Tu spadaju prelivi za salatu i sos od paradajza. One mogu da stoje na sobnoj temperaturi dok se ne otvore, ali kasnije moraju da se stave u frižider.

Evo nekih od najčešćih namirnica za koje možda niste svesni da bi trebalo da se čuvaju u frižideru.

Ljuti sos

Način na koji čuvate ljuti sos zavisi od čega je on napravljen i koliko brzo planirate da ga konzumirate. Ako slučajno sadrži pavlaku ili jaja, mora da se čuva u frižideru.

Oni koji su napravljeni sa sirćetom mogu da se čuvaju na sobnoj temperaturi, ali nakon otvaranja ga stavite u friždier.

Treba biti oprezan, jer ljuti sosevi mogu da se pokvate nakon jednog do dva meseca, osim ako nisu fermentisani ili ne sadrže visok nivo soli.

Ako ne želite da mnogo vremena provedete čitajući etikete ljutih soseva i od čega su napravljeni, najbolje je da ga čuvate u frižideru.

Kečap

Kečap Foto: Profimedia

Postoji mnogo debata oko toga da li kečap treba čuvati u frižideru nakon otvaranja.

- Najbolje je čuvati ga u frižideru nakon otvaranja jer kečap sadrži šećer, a kiselost nije toliko visoka da sprečava rast mikroorganizama koji izazivaju kvarenje- kaže stručnjak za hranu Brajan Kuok Le.

- Kvasac i plesan mogu lako da zaraze kečap i dovedu do promena ukusa.-

Javorov sirup

Javorov sirup ne sadrži konzervanse i treba ga čuvati u frižideru nakon otvaranja.

- Sadržaj vode je dovoljno visok da kvasac raste i pokvari sirup- kaže Le. Šećer se može kristalizovati oko grlića posude čak i kada je sirup u frižideru, ali ne brinite – ovo nije znak kvarenja – samo može otežati otvaranje boce.

Senf

Ako konzumirate senf u roku od mesec dana od otvaranja tegle, čuvajte ga na sobnoj temperaturi. U suprotnom, čuvajte ga u frižideru.

- Senf ne sadrži toliko šećera kao kečap, tako da se može čuvati van frižidera oko jedan do dva meseca pre nego što se pokvari- kaže Le. Kao i kod druge hrane, čuvanje senfa u frižideru će takođe sačuvati njegov kvalitet.

Senf Foto: Profimedia

Orašasti plodovi i semenke

- Orašasti plodovi i semenke imaju veći sadržaj ulja i mogu brže užegnuti na sobnoj temperaturi- kaže Makareli.

Čuvajte ih na hladnom i tamnom mestu, poput vaše ostave, ako ih brzo potrošite. U suprotnom, da biste sačuvali svežinu, stavite ih u frižider ili ih stavite u zamrzivač za duže skladištenje. Zapamtite da će celi, neljušteni orašasti plodovi ostati sveži duže od oljuštenih, seckanih.

Puter od orašastih plodova

Bez obzira da li više volite puter od badema ili kikirikija, vaš puter od orašastih plodova može se čuvati na sobnoj temperaturi kada je neotvoren.

Nakon otvaranja, ulje može početi da se odvaja i da užegne, a ovo posebno važi za prirodne putere od orašastih plodova (one bez dodatnih konzervansa).

Tortilje

Niste sigurni kako da čuvate tortilje? Sprečite da postanu bajate tako što ćete ih čuvati u frižideru. Mogu brzo da se ubuđaju ako se ostave na sobnoj temperaturi, kaže Le.

Tortilje Foto: Daniel Vincek / Alamy / Profimedia

Integralno pšenično brašno

Za razliku od univerzalnog brašna, integralno pšenično sadrži klice i mekinje. To znači da su, poput orašastih plodova i putera od orašastih plodova, bogata prirodnim uljima koja vremenom mogu da užegunu.

Najbolje je da integralno pšenično brašno čim kupite prebacite iz originalnog pakovanja u hermetički zatvorenu posudu koju ćete čuvati u frižideru.

Kao i kod drugih sastojaka iz frižidera, dovedite ovo brašno do sobne temperature pre nego što ga upotrebite za pečenje.

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