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Kada je opadajući Mesec na nebu, pretpostavljamo da energija oko nas slabi. I u pravu smo. Međutim, ovoga puta, to je dobra vest. Negativna energija odlazi, a mi ponovo postajemo slobodni. Borbe se završavaju, a teški dani padaju u drugi plan. Naučili smo ono što je trebalo da naučimo i život konačno počinje da deluje jednostavnije za tri znakahoroskopa:

1. BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia



Tokom opadajućeg Meseca u Ovnu imaćete osećaj da ste stigli do kraja jedne veoma lične borbe. Dok se približavate onome što doživljavate kao njen konačni završetak, osećaćete veliko olakšanje i novu snagu.

Nešto se sada menja u vama i to nećete moći da poreknete. Ponovo imate nadu, i ona je stvarna. Osećate da ste se dovoljno borili i niste pogrešili. Stigli ste do svoje granice i sada je vreme da počnete da živite mnogo lakše.

Zato iskoristite taj dobar osećaj i uradite ono što zaista želite. Usmerite pažnju na pozitivne stvari i videćete koliko toga dobrog dolazi u vaš život.

2. ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia



U ponedeljak ćete shvatiti da je veliki deo borbe kroz koju ste prošli mogao da bude izbegnut ili barem znatno ublažen. To saznanje neće biti prijatno, ali ćete istovremeno znati da ne možete da vratite vreme i da nema smisla da se opterećujete kajanjem.

Umesto toga, odlučićete da je bilo dosta i da ubuduće zaslužujete nešto bolje. Suština je u tome da shvatite da imate izbor i da postupite u skladu s njim.

Univerzum lepo odgovara kada pokažete trud, naročito kada je taj trud usmeren na lični oporavak. Tokom opadajućeg Meseca u Ovnu, moć negativnosti slabi, što znači da pozitivna energija postaje sve snažnija. Za vas je ovo tek početak. Dozvolite sebi da vam život postane lakši.

3. VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia



Kada je reč o jednom projektu na kojem već neko vreme radite, gotovo ste stigli do krajnjih granica izdržljivosti. Imate osećaj da biste odustajanjem pustili niz vodu jedan svoj san, ali istovremeno znate da više ne možete da nastavite na isti način.

Ne brinite. Možda je upravo odustajanje jedini način da napravite prostor za novu i bolju energiju. Toliko vremena i truda uložili ste u jednu stvar, da je ona počela da vam donosi patnju, a to nikada nije bilo ono što ste želeli.

(Kurir.rs/Modno)

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