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Kada vam se jede lagana i osvežavajuća poslastica, a ne želite da uključujete rernu, ovaj čizkejk sa breskvama može biti odličan izbor. Spoj kremastog fila, voća i hrskave podloge od čokoladnih keksića daje desert koji je idealan za vrele letnje dane.

Posebnu svežinu pruža završni sloj napravljen od soka od pomorandže, dok se cela torta priprema brzo i bez komplikovanih postupaka.

Sastojci:

margarin za tortu treba da bude na sobnoj temperaturi pre mućenja
margarin za tortu treba da bude na sobnoj temperaturi pre mućenja Foto: Arina Habich / Alamy / Profimedia

Za podlogu:

  • 230 g čajnih keksića
  • 125 g maslaca sobne temperature

Za fil:

  • 200 g krem sira
  • 100 g šećera u prahu
  • 2 kašike limunovog soka
  • 1 kašika vode
  • 6 g želatina
  • 300 ml slatke pavlake
  • 1 kesica šlag krema
  • 2 breskve

Za preliv:

  • 1 kesica bezbojnog preliva za torte
  • 250 ml soka od pomorandže

Priprema:

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Foto: Shutterstock

  1. Keksiće usitnite u blenderu ili ih stavite u čvrstu kesu i izmrvite oklagijom. Dodajte omekšali maslac, pa rukama sjedinite sastojke. Dobijenu smesu ravnomerno utisnite na dno okruglog kalupa prečnika 22 centimetra. Kalup stavite u frižider dok pripremate krem.
  2. Krem sir sjedinite sa šećerom u prahu. Želatin prelijte limunovim sokom i kašikom vode, pa ga ostavite nekoliko minuta da nabubri. Zatim ga zagrevajte na tihoj vatri dok se potpuno ne rastopi, ali vodite računa da ne provri. Dodajte ga smesi sa krem sirom i dobro promešajte.
  3. U drugoj posudi umutite slatku pavlaku sa šlag kremom u prahu. Dobijeni krem postepeno sjedinite sa smesom od sira. Breskve oljuštite, isecite na sitnije komade i pažljivo umešajte u fil.
  4. Krem rasporedite preko ohlađene podloge, poravnajte površinu i vratite tortu u frižider.
  5. Bezbojni preliv pripremite prema uputstvu sa kesice, ali umesto vode upotrebite 250 mililitara soka od pomorandže. Ostavite ga nakratko da se prohladi, a zatim ga pažljivo prelijte preko fila.
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 Video: Snikers čizkejk

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Snikers čizkejk Izvor: Instagram/pp.kbzu_