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Tokom vrelih letnjih dana travnjaku je neophodno redovno zalivanje, ali ni prevelika količina vode nije dobra. Natopljeno zemljište može da oslabi koren, podstakne pojavu gljivica i dovede do propadanja trave, dok nedostatak vlage ostavlja travnjak suv, žut i proređen.

Većini travnjaka potrebno je između 2,5 i pet centimetara vode nedeljno, računajući i kišu. Umesto svakodnevnog površinskog orošavanja, preporučuje se obilnije zalivanje dva do tri puta sedmično. Na taj način voda prodire dublje u zemlju, a koren postaje snažniji i otporniji na sušu.

Važna je vrsta zemljišta

Foto: Cavan Images, Cavan Images / Alamy / Profimedia

Koliko često treba uključivati prskalice zavisi i od osobina zemljišta:

Glinovito zemljište dugo zadržava vlagu, pa su uglavnom dovoljna dva obilnija zalivanja nedeljno.

dugo zadržava vlagu, pa su uglavnom dovoljna Peskovito zemljište brzo propušta vodu i zato zahteva češće zalivanje.

brzo propušta vodu i zato zahteva Ilovasto zemljište najbolje zadržava potrebnu vlagu, a istovremeno omogućava dobru drenažu.

Treba obratiti pažnju i na položaj travnjaka. Trava koja je tokom čitavog dana izložena suncu troši više vode od one koja se nalazi u hladu, naročito za vreme toplotnog talasa.

Znaci preteranog zalivanja

Višak vode može da uguši koren i stvori uslove za razvoj bolesti. Da travnjak dobija više vode nego što mu je potrebno, pokazuju sledeće promene:

podloga je stalno mokra i mekana pod nogama;

nakon zalivanja ili kiše ostaju lokve;

trava je žućkasta, mlitava i proređena;

pojavljuju se pečurke ili mahovina;

na travnjaku nastaju žute i smeđe fleke;

korov se širi na mestima na kojima trava propada.

Kada primetite neki od ovih znakova, prekinite zalivanje dok se površinski sloj zemlje ne prosuši. Može da pomogne i aeracija, odnosno provetravanje zemljišta, jer omogućava lakši protok vazduha i bolju drenažu.

Foto: Shutterstock

Kada travi nedostaje voda

I isušen travnjak šalje jasne signale da mu je potrebno zalivanje. Najlakše ćete ih prepoznati po sledećim pojavama:

tragovi stopala dugo ostaju vidljivi;

vlati su tvrde i krckaju pri hodu;

trava se uvija i deluje uvelo;

zemlja je tvrda i ispucala;

rast je vidno usporen;

zelena boja prelazi u žutu ili braon.

Braon boja ne znači nužno da je trava potpuno uginula. Tokom dugotrajne suše travnjak može da pređe u stanje mirovanja kako bi sačuvao koren i lakše preživeo nepovoljne uslove.

Najbolje vreme za zalivanje

Travnjak je najbolje zalivati rano ujutru, između pet i deset časova. Voda tada može dovoljno duboko da prodre u zemlju pre nego što počne intenzivno isparavanje.

Foto: Vita Popova / Alamy / Profimedia

Zalivanje u najtoplijem delu dana nije efikasno jer veliki deo vode ispari pre nego što stigne do korena. Ni kasno veče nije najbolji izbor, pošto trava tokom noći ostaje mokra, što povećava mogućnost pojave gljivičnih oboljenja.

Proverite zemlju šrafcigerom

Pre nego što uključite prskalice, vlažnost zemljišta možete da proverite običnim šrafcigerom. Zabodite ga oko 15 centimetara u zemlju. Ukoliko ulazi bez većeg otpora, vlage još ima dovoljno i zalivanje možete da odložite.

Video: Saveti za negovani travnjak