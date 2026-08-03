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Ako ste primetili čudne žute tragove na beloj ili svetloj odeći – posebno oko pazuha, okovratnika, na posteljini ili kapama – a pranje u veš mašini ih nije uklonilo, niste jedini. Dobra vest je da ove mrlje mogu da se uklone, ali klasično pranje nije dovoljno.

Zašto nastaju žute fleke?

Reč je o oksidaciji masnoće sa kože, odnosno našeg sebuma. Vremenom, on menja boju i „uvlači se“ u tkaninu, pa se fleke najčešće pojavljuju na mestima koja dolaze u kontakt sa kožom.

TikTok korisnik i stručnjak za hemijsko čišćenje Clean Freakz objasnio je da postoje dva ključna koraka za uklanjanje ovih mrlja.

žute mrlje, fleke, znoj
Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

KORAK 1 – Uklonite masnoću

Prvo treba da se ukloni uzrok fleke: masnoća iz kože. To možete uraditi na jedan od ova dva načina:

  1. Tečni deterdžent za sudove (mala količina)
  2. Univerzalni odstranjivač fleka sa enzimima (idealno lipaza)

Nanesite sredstvo direktno na mrlju i ostavite da odstoji oko sat vremena, a zatim operite odeću kao inače.

KORAK 2 – Izbelite žuti pigment

Kada je masnoća uklonjena, ostaje žućkasta boja. Tu pomaže kisonični izbeljivač, a ne varikina.

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Foto: Franck Camhi / Panthermedia / Profimedia

Opcije su:

  1. Hidrogen-peroksid (hidrogen) – možete ga naprskati direktno na mrlju
  2. Kisonični praškasti izbeljivač (npr. OxiClean) – potopiti u toplu vodu

Važna napomena: ako koristite hidrogen, odeću posle sušite u hladu, jer UV zraci mogu da promene boju tkanine.

BONUS: Kako sprečiti da se fleke ponovo pojave?

  • Perite odeću čim primetite mrlju, ne ostavljajte dugo
  • Pre pranja tretirajte osetljiva mesta enzimskim sredstvom
  • Ne preterujte sa dezodoransima sa aluminijumom
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Bonus video:

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Skidanje fleka vrelom vodom Izvor: ikTok/a_mothers_tale