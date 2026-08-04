Napravite kremasti tiramisu sa maskarponeom, kafom, piškotama i amaretom. Jednostavan italijanski desert bez pečenja koji je najbolje ostaviti preko noći.
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Tiramisu kao iz italijanskog restorana: Kremast desert bez pečenja koji garantovano uspeva iz prvog pokušaja
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Tiramisu je jedan od najpoznatijih italijanskih deserata, a za njegov prepoznatljiv ukus zaslužna je jednostavna kombinacija piškota natopljenih kafom, bogatog krema od maskarponea i aromatičnog amareta. Ne peče se, priprema nije komplikovana, ali mu je potrebno nekoliko sati u frižideru kako bi se svi slojevi lepo povezali.
Ovaj recept posebno će se dopasti ljubiteljima mekanih, sočnih kolača i deserta sa izraženom aromom kafe. Najbolje je da tiramisu napravite dan ranije, jer nakon noći provedene u frižideru dobija savršenu čvrstinu i još puniji ukus.
Sastojci za tiramisu
Domaći tiramisu sa maskarpone kremom, kafom i čokoladom u prahu Foto: Jaroslav Kvíz / Ifood SM / Profimedia
- 6 jaja
- 6 velikih kašika šećera
- 500 grama maskarpone sira
Za slojeve:
- 400 grama piškota
- 300 mililitara jake skuvane kafe
- 1,5 velika kašika amareta
Za posipanje:
- oko 20 grama čokolade u prahu/kakao
Priprema
Foto: Murat Subatli / Panthermedia / Profimedia
- Najpre skuvajte kafu i ostavite je da se potpuno ohladi. Kada postane hladna, dodajte amaretto i promešajte.
- Odvojite belanca od žumanaca. Žumanca mutite mikserom dok ne postanu svetlija i penasta, a zatim postepeno dodajte šećer. Nastavite sa mućenjem sve dok se kristali šećera gotovo potpuno ne otope.
- U umućena žumanca dodajte maskarpone i kratko mutite, tek toliko da dobijete gladak krem bez grudvica.
- U drugoj, potpuno čistoj posudi umutite belanca u čvrst sneg. Dodajte ih kremu od žumanaca i maskarponea, pa sve sjedinite laganim pokretima kako bi smesa ostala vazdušasta.
Slaganje tiramisua
- Piškote poređajte na dno pravougaone posude, a zatim ih pažljivo prelijte ili kratko natopite mešavinom kafe i amareta. Nemojte ih previše kvasiti jer mogu da se raspadnu i pretvore donji sloj u kašastu masu.
- Preko piškota rasporedite polovinu pripremljenog krema i poravnajte površinu. Zatim napravite još jedan sloj piškota natopljenih kafom i završite ostatkom krema.
- Tiramisu stavite u frižider na najmanje četiri sata, mada će biti znatno ukusniji i lakši za sečenje ako odstoji preko noći. Neposredno pre posluživanja obilno ga pospite čokoladom u prahu.
Trikovi za savršen tiramisu
Domaći tiramisu sa maskarpone kremom, kafom i čokoladom u prahu Foto: FotoFoodTeam / Foodies / Profimedia
- Jaja i maskarpone izvadite iz frižidera nešto ranije kako bi lakše mogli da se sjedine. Belanca mutite u čistoj i suvoj metalnoj ili staklenoj posudi, jer i najmanji trag masnoće može sprečiti stvaranje čvrstog snega.
- Kafu obavezno ohladite pre nego što njome prelijete piškote. Ukoliko je topla, piškote će je prebrzo upiti i izgubiti oblik.
- Amaretto tiramisuu daje prepoznatljivu aromu badema, ali ga možete izostaviti kada desert pripremate za decu ili osobe koje ne konzumiraju alkohol.
- Pošto krem u ovom receptu sadrži jaja koja se ne obrađuju termički, bezbednija opcija je korišćenje pasterizovanih jaja, naročito kada desert jedu trudnice, mala deca, starije osobe ili ljudi oslabljenog imuniteta.
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