Tiramisu je jedan od najpoznatijih italijanskih deserata, a za njegov prepoznatljiv ukus zaslužna je jednostavna kombinacija piškota natopljenih kafom, bogatog krema od maskarponea i aromatičnog amareta. Ne peče se, priprema nije komplikovana, ali mu je potrebno nekoliko sati u frižideru kako bi se svi slojevi lepo povezali.