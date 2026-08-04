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Tiramisu je jedan od najpoznatijih italijanskih deserata, a za njegov prepoznatljiv ukus zaslužna je jednostavna kombinacija piškota natopljenih kafom, bogatog krema od maskarponea i aromatičnog amareta. Ne peče se, priprema nije komplikovana, ali mu je potrebno nekoliko sati u frižideru kako bi se svi slojevi lepo povezali.

Ovaj recept posebno će se dopasti ljubiteljima mekanih, sočnih kolača i deserta sa izraženom aromom kafe. Najbolje je da tiramisu napravite dan ranije, jer nakon noći provedene u frižideru dobija savršenu čvrstinu i još puniji ukus.

Sastojci za tiramisu

Domaći tiramisu sa maskarpone kremom, kafom i čokoladom u prahu
Domaći tiramisu sa maskarpone kremom, kafom i čokoladom u prahu Foto: Jaroslav Kvíz / Ifood SM / Profimedia

Za krem:

  • 6 jaja
  • 6 velikih kašika šećera
  • 500 grama maskarpone sira

Za slojeve:

  • 400 grama piškota
  • 300 mililitara jake skuvane kafe
  • 1,5 velika kašika amareta

Za posipanje:

  • oko 20 grama čokolade u prahu/kakao

Priprema

pravljenje tiramisua
Foto: Murat Subatli / Panthermedia / Profimedia

  1. Najpre skuvajte kafu i ostavite je da se potpuno ohladi. Kada postane hladna, dodajte amaretto i promešajte.
  2. Odvojite belanca od žumanaca. Žumanca mutite mikserom dok ne postanu svetlija i penasta, a zatim postepeno dodajte šećer. Nastavite sa mućenjem sve dok se kristali šećera gotovo potpuno ne otope.
  3. U umućena žumanca dodajte maskarpone i kratko mutite, tek toliko da dobijete gladak krem bez grudvica.
  4. U drugoj, potpuno čistoj posudi umutite belanca u čvrst sneg. Dodajte ih kremu od žumanaca i maskarponea, pa sve sjedinite laganim pokretima kako bi smesa ostala vazdušasta.

Slaganje tiramisua

  1. Piškote poređajte na dno pravougaone posude, a zatim ih pažljivo prelijte ili kratko natopite mešavinom kafe i amareta. Nemojte ih previše kvasiti jer mogu da se raspadnu i pretvore donji sloj u kašastu masu.
  2. Preko piškota rasporedite polovinu pripremljenog krema i poravnajte površinu. Zatim napravite još jedan sloj piškota natopljenih kafom i završite ostatkom krema.
  3. Tiramisu stavite u frižider na najmanje četiri sata, mada će biti znatno ukusniji i lakši za sečenje ako odstoji preko noći. Neposredno pre posluživanja obilno ga pospite čokoladom u prahu.

Trikovi za savršen tiramisu

Domaći tiramisu sa maskarpone kremom, kafom i čokoladom u prahu
Domaći tiramisu sa maskarpone kremom, kafom i čokoladom u prahu Foto: FotoFoodTeam / Foodies / Profimedia

  1. Jaja i maskarpone izvadite iz frižidera nešto ranije kako bi lakše mogli da se sjedine. Belanca mutite u čistoj i suvoj metalnoj ili staklenoj posudi, jer i najmanji trag masnoće može sprečiti stvaranje čvrstog snega.
  2. Kafu obavezno ohladite pre nego što njome prelijete piškote. Ukoliko je topla, piškote će je prebrzo upiti i izgubiti oblik.
  3. Amaretto tiramisuu daje prepoznatljivu aromu badema, ali ga možete izostaviti kada desert pripremate za decu ili osobe koje ne konzumiraju alkohol.
  4. Pošto krem u ovom receptu sadrži jaja koja se ne obrađuju termički, bezbednija opcija je korišćenje pasterizovanih jaja, naročito kada desert jedu trudnice, mala deca, starije osobe ili ljudi oslabljenog imuniteta.
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 Video: Recept za lažni tiramisu

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Lažni tiramisu  Izvor: Instagram/veganrecipe_ideas