Pripremite domaći đuveč iz rerne sa mesom, pirinčem, paprikama i paradajzom. Jednostavan starinski recept za ukusan i sočan porodični ručak.
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Đuveč iz rerne po starinskom receptu: Sočan ručak sa mesom, pirinčem i povrćem
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Miris pečenih paprika, paradajza, začina i mesa mnoge odmah vraća u detinjstvo i podseća na ručkove koje su pripremale naše bake. Upravo takav je đuveč iz rerne – bogato, zasitno i jednostavno jelo u kojem se svi sastojci tokom pečenja povežu u savršeno sočan obrok.
Za pripremu možete koristiti svinjetinu, piletinu ili kombinaciju različitih vrsta mesa. Osnovu jela čine pirinač i povrće, a recept se lako prilagođava onome što trenutno imate u frižideru. Tikvice, patlidžan ili grašak mogu dodatno obogatiti ukus, ali će đuveč biti odličan i u klasičnoj varijanti.
Sastojci
Foto: Sergii Koval / Alamy / Alamy / Profimedia
Za četiri do šest osoba potrebno je:
- 500 grama svinjetine ili piletine
- 200 grama pirinča
- 1 veća glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 2 šargarepe
- 1 crvena paprika
- 1 zelena paprika
- 2 paradajza ili konzerva seckanog paradajza
- 2 kašike paradajz pirea
- 1 čaša supe ili vode
- ulje
- so
- biber
- mlevena paprika
- suvi začin
- svež ili sušen peršun
Po želji možete dodati grašak, tikvicu ili patlidžan.
Priprema mesa
- Meso najpre isecite na manje kocke, začinite solju i biberom, pa ga stavite u dublji tiganj sa malo zagrejanog ulja.
- Pržite ga nekoliko minuta, odnosno dok sa svih strana ne dobije lepu zlatnu boju. Zatim ga izvadite iz tiganja i privremeno ostavite sa strane.
Dinstanje povrća
Domaći đuveč iz rerne sa mesom, pirinčem i povrćem Foto: Dragan Nikolic / Alamy / Profimedia
- U istoj masnoći propržite sitno iseckan crni i beli luk. Kada luk postane staklast, dodajte šargarepu isečenu na kolutove i paprike isečene na trake ili kockice.
- Povrće dinstajte dok blago ne omekša, a potom u tiganj vratite prethodno proprženo meso. Dodajte iseckan paradajz, paradajz pire i začine, pa sve nalijte supom ili vodom.
- Smanjite temperaturu i ostavite da se sastojci krčkaju približno deset minuta.
Pečenje đuveča
- Pirinač dobro isperite pod mlazom hladne vode, a zatim ga dodajte mesu i povrću. Sve pažljivo promešajte i prebacite u podmazanu vatrostalnu ili keramičku posudu.
- U ovoj fazi možete ubaciti i dodatno povrće, poput graška, tikvice ili patlidžana.
- Posudu prekrijte aluminijumskom folijom i stavite u rernu prethodno zagrejanu na 200 stepeni. Đuveč pecite oko 30 minuta.
- Nakon toga uklonite foliju, povećajte temperaturu na 220 stepeni i nastavite sa pečenjem još desetak do 15 minuta. Na taj način će se na površini napraviti blaga, rumena korica.
Ostavite jelo da odstoji
- Kada izvadite đuveč iz rerne, pospite ga sitno seckanim peršunom i ostavite da odstoji desetak minuta pre služenja.
- Ovaj korak je važan jer će pirinač upiti preostale sokove, a jelo će se lakše sipati i neće biti previše vodnjikavo.
- Đuveč možete poslužiti uz sezonsku salatu, kiselo mleko ili čašu jogurta. Ukusan je dok je topao, ali se može podgrejati i narednog dana.
Saveti za sočan đuveč
Foto: Shutterstock
- Nemojte staviti previše pirinča jer on tokom pečenja značajno nabubri i upija tečnost. Ukoliko primetite da je jelo tokom pečenja suvo, nalijte još malo tople vode ili supe.
- Meso nemojte iseći na prevelike komade kako bi se ravnomerno ispeklo i omekšalo. Piletina će zahtevati nešto kraće vreme pripreme, dok je svinjetini često potrebno više vremena da postane potpuno mekana.
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