Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Domaći đuveč iz rerne sa mesom, pirinčem i povrćem

Slušaj vest

Miris pečenih paprika, paradajza, začina i mesa mnoge odmah vraća u detinjstvo i podseća na ručkove koje su pripremale naše bake. Upravo takav je đuveč iz rerne – bogato, zasitno i jednostavno jelo u kojem se svi sastojci tokom pečenja povežu u savršeno sočan obrok.

Za pripremu možete koristiti svinjetinu, piletinu ili kombinaciju različitih vrsta mesa. Osnovu jela čine pirinač i povrće, a recept se lako prilagođava onome što trenutno imate u frižideru. Tikvice, patlidžan ili grašak mogu dodatno obogatiti ukus, ali će đuveč biti odličan i u klasičnoj varijanti.

Sastojci

Foto: Sergii Koval / Alamy / Alamy / Profimedia

Za četiri do šest osoba potrebno je:

500 grama svinjetine ili piletine

200 grama pirinča

1 veća glavica crnog luka

2 čena belog luka

2 šargarepe

1 crvena paprika

1 zelena paprika

2 paradajza ili konzerva seckanog paradajza

2 kašike paradajz pirea

1 čaša supe ili vode

ulje

so

biber

mlevena paprika

suvi začin

svež ili sušen peršun

Po želji možete dodati grašak, tikvicu ili patlidžan.

Priprema mesa Meso najpre isecite na manje kocke, začinite solju i biberom, pa ga stavite u dublji tiganj sa malo zagrejanog ulja.

Pržite ga nekoliko minuta, odnosno dok sa svih strana ne dobije lepu zlatnu boju. Zatim ga izvadite iz tiganja i privremeno ostavite sa strane. Dinstanje povrća

Domaći đuveč iz rerne sa mesom, pirinčem i povrćem Foto: Dragan Nikolic / Alamy / Profimedia

U istoj masnoći propržite sitno iseckan crni i beli luk. Kada luk postane staklast, dodajte šargarepu isečenu na kolutove i paprike isečene na trake ili kockice. Povrće dinstajte dok blago ne omekša, a potom u tiganj vratite prethodno proprženo meso. Dodajte iseckan paradajz, paradajz pire i začine, pa sve nalijte supom ili vodom. Smanjite temperaturu i ostavite da se sastojci krčkaju približno deset minuta. Pečenje đuveča Pirinač dobro isperite pod mlazom hladne vode, a zatim ga dodajte mesu i povrću. Sve pažljivo promešajte i prebacite u podmazanu vatrostalnu ili keramičku posudu. U ovoj fazi možete ubaciti i dodatno povrće, poput graška, tikvice ili patlidžana. Posudu prekrijte aluminijumskom folijom i stavite u rernu prethodno zagrejanu na 200 stepeni. Đuveč pecite oko 30 minuta. Nakon toga uklonite foliju, povećajte temperaturu na 220 stepeni i nastavite sa pečenjem još desetak do 15 minuta. Na taj način će se na površini napraviti blaga, rumena korica. Ostavite jelo da odstoji Kada izvadite đuveč iz rerne, pospite ga sitno seckanim peršunom i ostavite da odstoji desetak minuta pre služenja. Ovaj korak je važan jer će pirinač upiti preostale sokove, a jelo će se lakše sipati i neće biti previše vodnjikavo. Đuveč možete poslužiti uz sezonsku salatu, kiselo mleko ili čašu jogurta. Ukusan je dok je topao, ali se može podgrejati i narednog dana. Saveti za sočan đuveč

Foto: Shutterstock

Nemojte staviti previše pirinča jer on tokom pečenja značajno nabubri i upija tečnost. Ukoliko primetite da je jelo tokom pečenja suvo, nalijte još malo tople vode ili supe.

Meso nemojte iseći na prevelike komade kako bi se ravnomerno ispeklo i omekšalo. Piletina će zahtevati nešto kraće vreme pripreme, dok je svinjetini često potrebno više vremena da postane potpuno mekana.

Video: Recept za sladoled kolač