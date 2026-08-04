Kako nestanu čarape u mašini za pranje veša?

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Nekarakterističan i neprijatan miris iz veš-mašine spada među najčešće probleme u kući, posebno tokom letnjeg perioda. Nije retkost da garderoba i peškiri odmah nakon pranja umesto svežine poprime tešku, ustajalu aromu koja se teško uklanja.

Iako mnogi sumnjaju na sam bubanj, uzrok se uglavnom krije na drugim mestima. Taloženje deterdženta, omekšivača, vlage i prljavštine u gumi na vratima, posudi za prašak i filteru stvara savršeno okruženje za razvoj bakterija i buđi. Na sreću, primenom nekoliko jednostavnih trikova i sastojaka koje već imate u kuhinji možete lako osvežiti uređaj i sprečiti ponovnu pojavu neprijatnih mirisa.

Odakle dolazi miris buđi u veš-mašini?

Povećana temperatura i visoka vlažnost u kupatilu tokom leta stvaraju idealne uslove za razmnožavanje mikrorganizama.

Kako se rešiti neprijatnog mirisa iz veš mašine Foto: Shutterstock

Kada se veš mašina učestalo koristi na nižim temperaturama od 30 ili 40 stepeni, neisprani ostaci praška, omekšivača i masnoća vremenom se talože u cevima, gumi i bubnju. To je glavni razlog zašto uređaj počinje da širi neugodne mirise uprkos redovnom pranju. Zbog toga se savetuje povremeno pokretanje ciklusa na visokim temperaturama kako bi se naslage temeljno sprale.

Čišćenje pomoću sode bikarbone i sirćeta

Za efikasno prirodno pranje uređaja pripremite: 2 kašike sode bikarbone i 2 šolje alkoholnog sirćeta. Sodu bikarbonu stavite u odeljak za pranje, a sirće sipajte direktno u prazan bubanj. Nemojte ih spajati pre sipanja u mašinu jer će hemijska reakcija započeti prerano i smanjiti njihovu delotvornost tokom ciklusa. Nakon toga pustite praznu mašinu da odradi najduži program na 90 stepeni.

Održavanje gume, dozatora i filtera

Dok uređaj radi na visokoj temperaturi, posvetite se čišćenju gumene zaptivke oko vrata. Detaljno prebrišite sve njene nabore, a naročito donji deo gde se zadržavaju sapunica, voda i prljavština. Za pristup nepristupačnim mestima dobro će poslužiti stara četkica za zube.

Zatim izvadite posudu za deterdžent, potopite je u toplu mešavinu vode i sirćeta, pa temeljno očistite sve uglove od nakupljenih naslaga. Filter veš-mašine, koji se najčešće nalazi pri dnu uređaja iza malih vrata, takođe zahteva redovnu pažnju.

Kako se rešiti neprijatnog mirisa iz veš mašine Foto: Shutterstock

Pre otvaranja postavite krpu ili plitki sud jer će iz njega izaći zatečena voda. U ovom delu se često skupljaju niti tkanine, vlakna, novčići i dugmad koji mogu prouzrokovati neprijatne mirise. Preporučuje se da se filter čisti bar dva puta godišnje.

Navike koje sprečavaju stvaranje vlage i buđi

Po završetku ciklusa pranja uvek ostavite vrata i posudu za prašak blago otvorenim kako bi se unutrašnjost dobro provetrila i osušila. Usmerite pažnju i na količinu omekšivača, jer prekomerna upotreba stvara lepljiv sloj pogodna za razvoj bakterija.

Takođe, izbegavajte da vlažan veš ostaje u zatvorenom bubnju satima nakon pranja. U toplom prostoru miris vlage se brzo prenosi na tkaninu, pa je najbolje opranu garderobu izvaditi odmah po završetku programa. Prihvatanjem ovih jednostavnih navika, uz povremeno pranje na 90 stepeni i čišćenje ključnih delova, veš-mašina će ostati čista, a vaš veš mirisan i svež.

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