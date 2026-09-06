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Tokom vrućina hortenzije često mogu da pokazuju znakove umora zbog visokih temperatura, ali postoji jednostavan način da ostanu bujne i da i dalje obilno cvetaju, sve do jeseni.

Umesto svakodnevnog zalivanja, baštovanka En Gibson ima jedan koristan savet.

Kao efikasnije rešenje, ona preporučuje malčiranje, piše Express.

En Gibson objašnjava da hortenzije imaju vlaknast korenski sistem koji se nalazi blizu površine tla, zbog čega brzo gube vlagu. Malč im pomaže da zadrže vodu, smanje stres od vrućine i da obogate tlo organskim materijama.

Zato je važno da ih dobro malčirate. Najbolje je da koristite hranljivi malč koji se razgrauje i obogaćuje tlo organskom materijom.

Kao dobar izbor navodi materijale poput šećerne trske, sena, lucerke, slame od graška ili pokošene trave bez semena. Malč ne samo da hrani tlo, već i sprečava gubitak vlage.

Hortenzija Foto: Profimedia

Kako se malčiraju hortenzije?

Najpre treba ukloniti korov oko biljke i dobro zaliti tlo. Zatim se oko hortenzije rasporedi sloj organskog malča debljine 5 do 10 centimetara, pritom pazeći da ne dodiruje direktno stabljiku.

Gibson napominje da je važno ostaviti mali razmak uz samu bazu biljke kako bi se sprečilo truljenje i pojava gljivičnih bolesti.

Malč se s vremenom razgrađuje, pa ga je potrebno povremeno dopuniti. Tako tlo ostaje vlažno duže vreme, a biljka lakše podnosi visoke temperature.

Osim što pomaže u očuvanju vlage, malč može da produži svežinu cvetova, a kod nekih sorti, poput velikolisnih hortenzija, podstiče i razvoj pupoljaka za sledeću sezonu.

Zato je ovo vreme idealno da hortenzijama pružite dodatnu zaštitu i podršku.

Ova jednostavna metoda može znatno da pomogne da hortenzije ostanu zdrave, raskošne i cvetne i u sušnim uslovima, sve do kasne jeseni.

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