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Ljubitelji fotografije, prirode i ekologije ove godine imaju priliku da svojim objektivom zabeleže lepotu okruženja, ali i osvoje vredne nagrade. Jedriličarski klub Ada, uz podršku kompanije Mozzart, pokrenuo je ekološki foto-konkurs „Čist vetar“”, kao i prateći Instagram projekat „Zeleni kadar”, sa ciljem da kroz umetnost podstakne svest o zaštiti životne sredine i promoviše zdrav način života u prirodi.

Spoj vetra, vode i prirode oduvek je bio inspiracija fotografima i umetnicima, a upravo je to ideja koja stoji iza ovog konkursa. Organizatori žele da pokažu da fotografija može biti mnogo više od zabeleženog trenutka – ona može postati snažna poruka o važnosti očuvanja prirode. Samo učešće na konkursu predstavlja svojevrsnu poruku i ekološki čin podrške zdravoj životnoj sredini.

Foto: TouchNtouch produkcija

Najuspešnije autore očekuje bogat nagradni fond, a za najbolje fotografije obezbeđeni su električni bicikl kao simbol ekološke mobilnosti, dron i profesionalni fotoaparat, nagrade namenjene svima koji žele da nastave da istražuju prirodu i beleže njene najlepše prizore.

O pristiglim radovima odlučivaće stručni žiri sastavljen od iskusnih profesionalaca iz oblasti fotografije i video-produkcije. U kategoriji „Čist vetar” značajan doprinos imaće i glas publike, koja će putem javnog onlajn glasanja moći da podrži svoje favorite. Organizatori ističu da su pravila konkursa jasna i transparentna, pa je upotreba alata i botova za glasanje sankcionisana, dok je korišćenje veštačke inteligencije za izmene kojenarušavaju autentičnost fotografije strogo zabranjeno, sa ciljem očuvanja verodostojnosti zabeleženog trenutka i vrednosti originalnog autorskog rada.

Foto: TouchNtouch produkcija

Jedriličarski klub Ada, osnovan 2013. godine, jedan je od pionira rekreativnog jedrenja u Srbiji. Smešten na donjem špicu Ade Ciganlije, klub nastavlja gotovo vek dugu tradiciju jedrenja na ovom prostoru i svojim članovima pruža mogućnost obuke, rekreacije i uživanja na vodi, uz stalnu promociju sporta i boravka u prirodi.

Prijave za foto-konkurs „Čist vetar” i Instagram projekat „Zeleni kadar” otvorene su do 1. oktobra 2026. godine do ponoći, dok će pobednici biti proglašeni na svečanoj ceremoniji 16. oktobra. Učešće je potpuno besplatno, a detaljna pravila, tehnički uslovi i informacije o zaštiti podataka dostupni su na zvaničnoj internet stranici Jedriličarskog kluba Ada.