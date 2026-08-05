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Već decenijama kruži verovanje da sjajna i mat strana aluminijumske folije imaju različitu namenu. Mnogi su ubeđeni da jedna strana bolje zadržava toplotu, dok je druga namenjena za pečenje ili čuvanje hrane.

Međutim, istina je znatno jednostavnija i nema veze sa načinom na koji je koristite u kuhinji.

Zašto alu folija ima dve različite strane?

Razlika između sjajne i mat strane nastaje isključivo tokom procesa proizvodnje.

Prilikom završne faze izrade, dva veoma tanka lista aluminijumske folije prolaze istovremeno između valjaka. Strana koja je u direktnom kontaktu sa poliranim valjcima postaje sjajna, dok druga, koja dodiruje drugi sloj folije, ostaje mat.

Drugim rečima, različit izgled dve strane nije rezultat posebnog premaza niti različite namene, već isključivo tehnološkog postupka proizvodnje.

Koja strana je bolja Foto: worawan konped / Alamy / Profimedia

Da li je važno koju stranu okrenete ka hrani?

Za običnu aluminijumsku foliju koja se koristi u domaćinstvu odgovor je - ne.

Bez obzira na to da li će sjajna ili mat strana biti okrenuta ka hrani, razlika u pečenju, čuvanju ili zagrevanju praktično ne postoji. Obe strane imaju ista svojstva i jednako dobro obavljaju svoju funkciju.

Zbog toga stručnjaci navode da kod standardne alu folije nije potrebno voditi računa o tome koja je strana okrenuta ka spolja, a koja ka namirnicama.

Kada ipak postoji izuzetak?

Jedini izuzetak predstavljaju pojedine specijalne vrste aluminijumske folije koje imaju neljepljivi premaz. Kod njih proizvođač jasno označava koja strana treba da bude okrenuta prema hrani.

U svim ostalim slučajevima izbor strane nema praktičan značaj, pa možete koristiti onu koja vam je jednostavnija.

Aluminijumska folija Foto: Profimedia

Najvažnije je kako koristite aluminijumsku foliju

Mnogo je važnije da aluminijumsku foliju pravilno koristite nego da razmišljate koja je njena strana okrenuta ka hrani.

Folija je odlična za pečenje i čuvanje mnogih namirnica, ali nije preporučljivo da dugo bude u kontaktu sa izrazito kiselom hranom, poput jela sa većom količinom limunovog soka, sirćeta ili paradajza, jer može doći do reakcije aluminijuma sa kiselinama.

Dakle, sledeći put kada budete vadili alu foliju iz fioke, ne morate da razmišljate da li ćete okrenuti sjajnu ili mat stranu. Kod obične aluminijumske folije razlika postoji samo u izgledu, a ne u načinu na koji će obaviti svoj posao.

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