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Kada temperature danima prelaze 35 stepeni, klima-uređaji rade gotovo bez prestanka, a sa njima raste i strah od računa za struju. Zbog toga mnogi klimu isključuju čim prostorija postane prijatno rashlađena, pa je ponovo uključuju kada se vazduh zagreje. Ipak, ova navika ne znači automatski i manju potrošnju.

Kod savremenih inverter klima uglavnom je bolje da podesite željenu temperaturu i dozvolite uređaju da je sam održava nego da ga ručno gasite i palite u kratkim razmacima.

Zašto često paljenje i gašenje nije dobro?

Inverter klima ne radi sve vreme istom snagom. Kada je prvi put uključite u veoma zagrejanoj prostoriji, uređaj radi intenzivnije kako bi što pre dostigao zadatu temperaturu. Kada se soba rashladi, klima smanjuje snagu i nastavlja da održava prijatne uslove uz manju potrošnju energije.

Ako je tada ugasite, vazduh, zidovi, podovi i nameštaj ponovo počinju da se zagrevaju. Prilikom sledećeg uključivanja klima opet mora da radi snažnije kako bi nadoknadila razliku u temperaturi.

Kompanija Daikin sprovela je test kako bi proverila da li je ekonomičnije ostaviti klimu uključenu ili je gasiti tokom kraćih odsustava. Rezultati su pokazali da je tokom približno 30 minuta odsustva bilo štedljivije ostaviti uređaj da radi nego ga isključiti, a zatim ponovo pokrenuti.

Koliko često treba paliti i gasiti klimu Foto: Shutterstock

To, međutim, ne znači da klima mora da ostane uključena tokom celog dana, čak i kada u prostoriji nema nikoga.

Kada klimu treba da ostavite uključenu?

Ako izlazite samo do prodavnice, šetate psa ili ćete se vratiti za pola sata, obično nema potrebe da gasite inverter klimu. Bolje je da podesite razumnu temperaturu i pustite uređaj da je održava.

Isto važi i dok ste tokom dana kod kuće. Umesto da klimu gasite čim vam postane hladno, podignite zadatu temperaturu za jedan ili dva stepena ili smanjite brzinu ventilatora.

Često uključivanje i isključivanje ne samo da može da poveća potrošnju, već dovodi i do većih oscilacija temperature. Prostorija će se najpre previše rashladiti, zatim ponovo zagrejati, pa će klima iznova morati da radi većom snagom.

Kada klimu treba da ugasite?

Ako odlazite na posao, put ili nekoliko sati nećete biti kod kuće, nema potrebe da klima održava istu temperaturu kao dok boravite u prostoriji. Tada možete da je isključite, podesite višu temperaturu ili koristite tajmer kako bi počela da hladi neposredno pre vašeg povratka.

Poseban oprez potreban je ako u stanu ostaju kućni ljubimci, starije osobe ili ljudi osetljivi na visoke temperature. U takvim situacijama bolje je da podesite višu, bezbednu temperaturu nego da potpuno isključite rashlađivanje.

Klima uređaj Foto: Shutterstock

Za manju potrošnju važno je i da prozori i vrata budu zatvoreni, da filteri budu čisti i da klima ne bude podešena na ekstremno nisku temperaturu. Što je veća razlika između spoljne i unutrašnje temperature, uređaj mora više da radi.

Da sumiramo, klimu ne treba da gasite i ponovo palite na svakih 20 ili 30 minuta. Dok ste u prostoriji ili izlazite nakratko, pustite inverter uređaj da održava zadatu temperaturu. Kada odlazite na duže, isključite ga ili povećajte temperaturu.

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