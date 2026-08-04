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Manekenka i influenserka Nara Smit privukla je milione pratilaca snimcima u kojima, odevena u elegantne haljine, u kuhinji priprema hleb, testeninu, slatkiše i druge namirnice od početka. Dok jedni uživaju u njenom sadržaju, drugi je optužuju da predstavlja ulepšanu i nerealnu sliku života domaćice, pa je vremenom proglašena i jednim od zaštitnih lica takozvanog „tradwife“ pokreta.

Nara je sada otvoreno odbacila takvu etiketu. U podkastu „Call Her Daddy“ objasnila je da kuvanje jeste njena velika strast, ali da njen brak sa Lakijem Blu Smitom nije zasnovan na tradicionalnoj podeli uloga prema kojoj žena vodi domaćinstvo, dok je muškarac jedini finansijski oslonac porodice.

Pogledajte u galeriji njihove fotografije:

1/7 Vidi galeriju Nara Smit i njen suprug Laki Blu Smit Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Printscreen/Tiktok/narasmith

„Koristili su me kao lice tog pokreta“

Dvadesetčetvorogodišnja influenserka priznala je da u početku nije ni bila potpuno upoznata sa značenjem izraza „tradicionalna supruga“. Tek kada su je ljudi sve češće povezivali sa tim načinom života, odlučila je da potraži preciznu definiciju.

– Koristili su me kao lice pokreta „tradicionalnih supruga“, što mi je bilo veoma čudno – rekla je Nara.

Kada je pročitala da se izraz odnosi na ženu koja život prvenstveno posvećuje domaćinstvu, podizanju dece i podržavanju supruga kao glavnog finansijskog oslonca, kratko je zaključila:

– Ja nisam ništa od toga.

Nara sebe opisuje kao zaposlenu majku koja često putuje zbog poslovnih obaveza. Naglasila je da ljubav prema kuvanju nije posledica uloge koju joj je nametnuo brak, već lično interesovanje koje je vremenom postalo i važan deo njenog posla na društvenim mrežama.

Nara Smit Foto: Richard Rodriguez / Getty images / Profimedia

„Kuvam zato što to volim“

Njeni video-snimci često prikazuju gotovo idealizovane prizore iz porodične kuće. Nara pred kamerama od osnovnih sastojaka pravi proizvode koje većina ljudi kupuje gotove, dok je gotovo uvek besprekorno obučena i našminkana.

Upravo zbog toga pojedini korisnici smatraju da promoviše nedostižnu sliku savršene supruge i majke. Ona, međutim, tvrdi da je kuvanje njen hobi, kreativni izlaz i način da vodi računa o ishrani zbog zdravstvenih problema.

– Ja sam zaposlena majka. Često sam van Los Anđelesa i mnogo putujem zbog posla. Volim da kuvam jer je to moja strast i jer moram da pazim na ishranu zbog autoimune bolesti, ali to je moj hobi. Ne radim to zato što moram – objasnila je.

Nara Smit i njen suprug Laki Blu Smit Foto: Richard Rodriguez / Getty images / Profimedia

Nara je i ranije isticala da njen sadržaj ne predstavlja poziv drugim ženama da žive na isti način. Kako kaže, ona jednostavno spaja dve stvari koje voli – modu i pripremanje hrane – dok glamurozne haljine pred kamerama imaju ulogu kostima i deo su kreativnog koncepta snimaka.

Roditeljske obaveze dele podjednako

Nara i Laki Blu Smit venčali su se 2020. godine, a zajedno imaju četvoro dece – Rambil Hani, Slima Izija, Vimzi Lu i Foni Golden. Laki iz prethodne veze ima i ćerku Greviti.

Influenserka je objasnila da ona i suprug podjednako brinu o deci i da se smenjuju u zavisnosti od poslovnih obaveza.

– Kada on radi, ja sam sa decom. Kada ja radim, on je sa decom. Sve delimo pola-pola – rekla je Nara.

Porodica je angažovala i dodatnu pomoć nakon teškog perioda kroz koji su prošli kada je njihovoj ćerki Vimzi Lu dijagnostikovan rak. Nara je javno govorila o njenom lečenju i otkrila da je devojčica sada u remisiji. Naglasila je da su tada shvatili da, uz četvoro male dece, poslovne obaveze i česte odlaske u bolnicu, ne mogu sve da postignu sami.

„Moj muž pere sudove“

Smitova se osvrnula i na pretpostavku da sama obavlja sve kućne poslove. Uz osmeh je priznala da Laki nije posebno vešt kuvar, osim kada priprema odreske, ali zato preuzima druge obaveze u domu.

– Da, volim da kuvam. U redu, tužite me. Volim da kuvam – rekla je, pa dodala:

– On pere sudove. Ja ih ne diram. Nema šanse da me vidite kako perem i ribam sudove.

Kako je objasnila, njen suprug vodi računa i o čišćenju kuće, jer je odrastao u porodici u kojoj su kućni poslovi bili precizno raspoređeni među svim članovima.

Nara je odbacila i tvrdnje da je Laki jedini koji finansijski izdržava porodicu.

– Ne, oboje radimo. Oboje zarađujemo novac za našu porodicu – poručila je.

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