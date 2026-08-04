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Iskusni mesari otkrili su profesionalne savete koji će vam olakšati sledeću kupovinu.

Ako tražite apsolutno najmekši komad teletine i budžet vam nije ograničenje, odgovor je jednostavan – teleći file.

Reč je o mišiću koji se tokom života teleta veoma malo koristi, zbog čega sadrži minimalnu količinu vezivnog tkiva. Upravo zato teleći file važi za najmekši i najnežniji deo mesa. Da biste iz njega izvukli maksimum, dovoljno je da ga kratko termički obradite kako bi zadržao sočnost, mekoću i prirodan ukus.

Pametan izbor: Najbolji odnos cene, sočnosti i mekoće

Ipak, ako pitate iskusne mesare šta je najpametnija kupovina i koji komad nudi najbolji odnos cene i kvaliteta, većina će bez oklevanja preporučiti teleća leđa.

Teletina Foto: Andrey Maslakov / Alamy / Profimedia

Ovo je izuzetno kvalitetan deo mesa koji je znatno povoljniji od skupocenog filea, a i dalje pruža vrhunski gastronomski doživljaj. Dovoljno je mekan i sočan da se može pripremati na različite načine:

- pečen u komadu

- u obliku sočnih odrezaka (šnicle)

- na roštilju

Zbog svoje svestranosti, odličnog ukusa i pristupačnije cene, teleća leđa opravdano se smatraju najboljim izborom za svakodnevno kuvanje i nedeljne porodične ručkove.

Najbolji delovi za savršenu bečku šniclu

Ukoliko planirate da pripremate bečku šniclu, najbolji izbor je teleći but, a posebno njegovi delovi poput oraha i frikandoa. Iako su nešto čvršće teksture u poređenju sa fileom i telećim leđima, pravilnom pripremom postaju izuzetno mekani, sočni i zadržavaju pun, bogat ukus.

Bečka šnicla Foto: Profimedia

Zlatno pravilo mesara: Način pripreme određuje mekoću mesa

Iskusni mesari naglašavaju da mekoća gotovog jela ne zavisi samo od komada teletine koji ste izabrali, već i od načina na koji je pripremate. Pravilna termička obrada često je jednako važna kao i sam izbor mesa.

Brza priprema na visokoj temperaturi: Delovi poput telećeg filea i telećih leđa zahtevaju kratku termičku obradu na jakoj vatri kako bi zadržali sočnost i mekoću.

Sporo kuvanje na tihoj vatri: Komadi koji prirodno sadrže više vezivnog tkiva, poput teleće plećke ili kolenice, najukusniji su kada se dugo dinstaju ili peku na niskoj temperaturi. Tokom ovog procesa kolagen se postepeno pretvara u želatin, zbog čega meso postaje izuzetno mekano, sočno i puno ukusa.

Kada sledeći put krenete u kupovinu, setite se ovog saveta iskusnih mesara: za najbolji odnos cene i kvaliteta izaberite teleća leđa, a za posebne prilike i maksimalnu mekoću – teleći file.

Takođe, ne zaboravite da isprobate savršen recept za teleću kolenicu u mleku koja se doslovno topi u ustima!

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Teletina iz rerne: