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Snimak žene koja na TikToku objavljuje pod korisničkim imenom @nursehadley izazvao je burne reakcije nakon što je ispričala kroz kakvu je pravnu borbu prolazila tokom razvoda. Video, koji predstavlja treći deo njenog serijala o raspadu braka, podeljen je i na profilu @DesireeAmerica4 na mreži X.

Kako tvrdi, saznanje da njen suprug ima ljubavnicu nije bilo dovoljno da bi sud u Misisipiju automatski odobrio razvod.

Verovala je da je preljuba dovoljna

Žena je ispričala da je kontaktirala advokata nakon što je otkrila da njen muž ima drugu partnerku. Ljubavnica je, prema njenim rečima, već upoznala njihovu decu, a delovalo je i da živi sa njenim suprugom.

„To sigurno znači da će mi sudija sada odobriti razvod, zar ne?“, prisetila se svojih tadašnjih misli.

Međutim, advokat ju je najpre pitao da li će njen muž dobrovoljno pristati na razvod. Kada je odgovorila da on to uporno odbija, usledilo je objašnjenje koje je nije ohrabrilo.

„Potrebni su vam dokazi. Potrebne su vam njihove zajedničke fotografije. Potrebni su vam snimci“, navodno joj je rekao advokat.

Predložio joj je i da angažuje privatnog detektiva. U prvi mah pomislila je da se šali, ali je ubrzo shvatila da je savet bio ozbiljan.

Za sporazumni razvod potrebna je saglasnost

Zakoni Misisipija predviđaju mogućnost razvoda zbog nepomirljivih razlika, ali takav postupak ne može jednostavno da bude okončan ukoliko se druga strana protivi razvodu. Kada jedan supružnik odbije da pristane, drugi mora da se pozove na neki od zakonom propisanih razloga za razvod zasnovan na krivici.

Preljuba je jedan od ukupno 12 razloga navedenih u zakonu Misisipija. Ipak, sama sumnja nije dovoljna. Sudska praksa zahteva jasne i ubedljive dokaze koji ukazuju na sklonost ka preljubi i postojanje prilike da do nje zaista dođe. Dokazi mogu biti neposredni, ali sud može da uzme u obzir i poruke, fotografije, svedočenja i druge posredne okolnosti.

Upozorili je da ne započinje novu vezu

Žena tvrdi da joj je advokat rekao da se, sve dok razvod ne bude zvanično okončan, ne viđa sa drugim muškarcima. U suprotnom bi, kako joj je objašnjeno, i sama mogla da bude optužena za preljubu.

Prema njenim rečima, čitav postupak mogao je da traje između dve i tri godine.

Oko nedelju dana pokušavala je da prihvati takvu situaciju, a onda je zaključila: „Ovo je glupo“.

Približno šest meseci kasnije počela je da se viđa sa drugim muškarcem. Međutim, ta veza je kasnije iskorišćena protiv nje tokom sudskog postupka. Navela je da su njene privatne poruke pribavljene sudskim nalogom, dok je njen tadašnji partner pozvan da svedoči.

„Sistem vas bukvalno drži kao taoca“

Foto: rawf8/Shutterstock

Snimak je izazvao veliki broj komentara, a korisnica koja ga je podelila na mreži X upozorila je pratioce da dobro razmisle pre nego što sklope brak u Misisipiju.

„Nemojte se venčavati u državi Misisipi. Ova žena trenutno proživljava noćnu moru, kao što i sama objašnjava. Sistem vas bukvalno drži kao taoca“, napisala je.

Pojedini korisnici doveli su u pitanje i samu činjenicu da država izdaje dozvole za sklapanje braka.

„Zašto je iko ikada pomislio da mora da traži dozvolu od države i da joj plati kako bi se venčao? Da li sam ja jedina osoba koja ume kritički da razmišlja?“, glasio je jedan komentar.

Drugi su istakli da ovaj slučaj pokazuje koliko je važno upoznati se sa zakonima pre stupanja u brak.

„Niko ne razmišlja o ovakvim državnim propisima pre nego što stupi u brak i dobije decu“, napisao je jedan korisnik.

„Ljudi se menjaju. Predbračni ugovori trebalo bi da budu standardni deo svakog sklapanja braka. Razvod je veliki biznis“, dodao je drugi.

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