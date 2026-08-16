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Zamrzavanjem belog luka uspesno se čuva njegova karakteristična aroma i do godinu dana, za razliku od svežih glavica na sobnoj temperaturi koje obično propadaju već nakon mesec ili dva. Glavi kompromis pri ovom postupku jeste narušavanje strukture: nakon otapanja čenovi omekšaju, zbog čega nisu pogodni za konzumaciju u sirovom stanju ili kao dekorativni element, ali ostaju savršeni za termičku obradu.

Poznavanje različitih tehnika zamrzavanja omogućava lakšu organizaciju u kuhinji, smanjuje količinu bačene hrane i štedi novac, pružajući vam uvek spremne zalihe. 

Glavice i čenovi belog luka na drvenoj dasci
Zamrzavanje belog luka mu produžava rok trajanja do godinu dana Foto: Shutterstock

Trajnost belog luka u zavisnosti od načina čuvanja

Da biste znali kada je pravi trenutak za zamrzavanje, korisno je znati koliko dugo beli luk ostaje upotrebljiv u različitim uslovima:

  • Neoljuštena celovita glavica (na sobnoj temperaturi): od 3 do 6 meseci
  • Razdvojeni neoljušteni čenovi (na sobnoj temperaturi): od 10 do 14 dana
  • Očišćeni čenovi (u frižideru): od 1 do 2 nedelje
  • Usitnjen beli luk (u frižideru): od 7 do 10 dana
  • Pečeni beli luk (u frižideru): oko 7 dana
  • Zamrznuti beli luk (bilo koji oblik): od 10 do 12 meseci

Čim se zaštitna ljuska skine ili proseče, rok trajanja drastično opada. Stoga je zamrzavanje idealno rešenje kada očistite veću količinu ili iskoristite povoljne akcije u prodavnicama.

Kad je beli luk pokvaren

Pre odlaganja u zamrzivač uvek proverite svežinu namirnice. Zamrzavajte isključivo zdrave plodove, uzimajući u obzir sledeće znake propadanja:

Osoba drži beli luk u šaci
Zamrzavanje belog luka mu produžava rok trajanja do godinu dana Foto: Aexander Romanov / Alamy / Profimedia

  • Zeleni izdanci: Čen je i dalje bezbedan za jelo, ali izdanak ima gorak ukus, pa ga treba odstraniti.
  • Mekana i gnjecava tekstura: Pokazatelj truljenja - čen obavezno bacite.
  • Tamne mrlje ili pojava buđi: Nije za upotrebu.
  • Izrazito neprijatan i promenjen miris: Odmah ga odložite u otpad.
  • Žućkasta ili staklasta boja: Znak da je beli luk izgubio na kvalitetu.

Prva metoda: Zamrzavanje čitavih čenova

Ovo je najjednostavniji pristup koji ostavlja najviše mogućnosti pri kasnijoj pripremi obroka.

  • Razdvajanje čenova: Odvojite čenove sa glavice. Ljusku možete ostaviti jer pruža dodatnu zaštitu.
  • Kratko blanširanje (opciono): Potapanje u vrelu vodu na 10 sekundi, a potom u ledenu kupku, čuva prirodnu nijansu i olakšava čišćenje.
  • Uklanjanje ljuske: Očistite čenove, pri čemu pritisak ravnom stranom noža znatno ubrzava postupak.
  • Sušenje: Uklonite svu vlagu papirnim ubrusom kako se čenovi ne bi slepili.
  • Predzamrzavanje: Poredajte ih pojedinačno na pleh obložen papirom i držite u zamrzivaču 1 do 2 sata.
  • Pakovanje: Stvrdnute čenove prebacite u kesu sa zatvaračem, istisnite vazduh i zabeležite datum.
  • Trajnost: 10 do 12 meseci.
  • Primena: Idealno za duga kuvanja, pečenja, čorbe i variva.

Druga metoda: Zamrzavanje usitnjenog belog luka 

Glavica belog luka i tri čena
Zamrzavanje belog luka mu produžava rok trajanja do godinu dana Foto: Profimedia

Unapred iseckan ili samleven beli luk štedi vreme tokom pripreme svakodnevnih jela, jer omogućava uzimanje tačno željene količine.

  • Usitnjavanje: Očistite i isitnite beli luk nožem, presom ili u seckalici.
  • Formiranje porcija: Na pleh sa papirom stavljajte male gomilice (oko jedne kafene kašičice) sa dovoljnim razmakom.
  • Zamrzavanje: Ostavite pleh u zamrzivaču 2 do 3 sata dok se porcije ne stvrdnu.
  • Skladištenje: Prebacite zaleđene gomilice u kesu za zamrzivač i označite pakovanje.
  • Trajnost: 10 do 12 meseci.
  • Primena: Najbolje za dinstanje, sosove, marinade i brza jela iz tiganja.

Treća metoda: Zamrzavanje u ulju pomoću kalupa za led

Ova metoda pruža izuzetnu praktičnost jer jedna kockica istovremeno sadrži i aromu i masnoću potrebnu za početak kuvanja.

  • Priprema: Očistite i sitno naseckajte beli luk.
  • Mešanje sa uljem: Pomešajte ga sa neutralnim uljem (maslinovim, suncokretovim ili uljem od avokada) u razmeri 1:1 tako da smesa ostane tečna.
  • Punjenje kalupa: Rasporedite mešavinu u posudu za led.
  • Zamrzavanje: Ostavite u zamrzivaču najmanje 3 do 4 sata ili preko noći.
  • Pakovanje: Izvadite kockice iz kalupa i prebacite ih u obeleženu kesu za zamrzivač.
  • Trajnost: 10 do 12 meseci.
  • Primena: Za sva jela koja počinju prženjem belog luka na ulju, poput sosova za testeninu i supa.

Upotreba zamrznutog belog luka u jelu

Kuvar seče sitno beli luk
Zamrzavanje belog luka mu produžava rok trajanja do godinu dana Foto: Profimedia

U najvećem broju slučajeva prethodno otapanje nije potrebno:

  • Celi čenovi: Ubacuju se direktno u tečna jela koja se dugo kuvaju. Za potrebe pečenja odmotajte ih i ostavite u frižideru preko noći. Prilikom direktnog prženja u tiganju moguć je jači prskanje zbog preostale tečnosti.
  • Usitnjeni beli luk: Stavlja se direktno na zagrejane masnoće. Ako su se komadi slepili, lako se razdvajaju pritiskom.
  • Kockice sa uljem: Ubacuju se pravo u vruć tiganj gde se tope za nekoliko sekundi i odmah oslobađaju aromu.

Kada izbegavati zamrznuti beli luk

Promena strukture nakon zamrzavanja čini ovaj beli luk neodgovarajućim za:

  • Sirove prelive, sosove i salate (poput tzatziki sosa ili svežih salsa) gde se oseća tekstura.
  • Jela gde je vizuelni izgled i čvrstina pečenog čena od presudnog značaja.
  • Hladna ulja i prelive koji se ne podvrgavaju termičkoj obradi.

(Kurir.rs/Reencle)

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Kako prepoznati kineski beli luk Izvor: Instagram/cancer.influencer