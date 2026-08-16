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Zamrzavanjem belog luka uspesno se čuva njegova karakteristična aroma i do godinu dana, za razliku od svežih glavica na sobnoj temperaturi koje obično propadaju već nakon mesec ili dva. Glavi kompromis pri ovom postupku jeste narušavanje strukture: nakon otapanja čenovi omekšaju, zbog čega nisu pogodni za konzumaciju u sirovom stanju ili kao dekorativni element, ali ostaju savršeni za termičku obradu.

Poznavanje različitih tehnika zamrzavanja omogućava lakšu organizaciju u kuhinji, smanjuje količinu bačene hrane i štedi novac, pružajući vam uvek spremne zalihe.

Zamrzavanje belog luka mu produžava rok trajanja do godinu dana Foto: Shutterstock

Trajnost belog luka u zavisnosti od načina čuvanja

Da biste znali kada je pravi trenutak za zamrzavanje, korisno je znati koliko dugo beli luk ostaje upotrebljiv u različitim uslovima:

Neoljuštena celovita glavica (na sobnoj temperaturi): od 3 do 6 meseci

Razdvojeni neoljušteni čenovi (na sobnoj temperaturi): od 10 do 14 dana

Očišćeni čenovi (u frižideru): od 1 do 2 nedelje

Usitnjen beli luk (u frižideru): od 7 do 10 dana

Pečeni beli luk (u frižideru): oko 7 dana

Zamrznuti beli luk (bilo koji oblik): od 10 do 12 meseci

Čim se zaštitna ljuska skine ili proseče, rok trajanja drastično opada. Stoga je zamrzavanje idealno rešenje kada očistite veću količinu ili iskoristite povoljne akcije u prodavnicama.

Kad je beli luk pokvaren

Pre odlaganja u zamrzivač uvek proverite svežinu namirnice. Zamrzavajte isključivo zdrave plodove, uzimajući u obzir sledeće znake propadanja:

Zamrzavanje belog luka mu produžava rok trajanja do godinu dana Foto: Aexander Romanov / Alamy / Profimedia

Zeleni izdanci: Čen je i dalje bezbedan za jelo, ali izdanak ima gorak ukus, pa ga treba odstraniti.

Mekana i gnjecava tekstura: Pokazatelj truljenja - čen obavezno bacite.

Tamne mrlje ili pojava buđi: Nije za upotrebu.

Izrazito neprijatan i promenjen miris: Odmah ga odložite u otpad.

Žućkasta ili staklasta boja: Znak da je beli luk izgubio na kvalitetu. Prva metoda: Zamrzavanje čitavih čenova

Ovo je najjednostavniji pristup koji ostavlja najviše mogućnosti pri kasnijoj pripremi obroka.

Razdvajanje čenova: Odvojite čenove sa glavice. Ljusku možete ostaviti jer pruža dodatnu zaštitu.

Kratko blanširanje (opciono): Potapanje u vrelu vodu na 10 sekundi, a potom u ledenu kupku, čuva prirodnu nijansu i olakšava čišćenje.

Uklanjanje ljuske: Očistite čenove, pri čemu pritisak ravnom stranom noža znatno ubrzava postupak.

Sušenje: Uklonite svu vlagu papirnim ubrusom kako se čenovi ne bi slepili.

Predzamrzavanje: Poredajte ih pojedinačno na pleh obložen papirom i držite u zamrzivaču 1 do 2 sata.

Pakovanje: Stvrdnute čenove prebacite u kesu sa zatvaračem, istisnite vazduh i zabeležite datum.

Trajnost: 10 do 12 meseci.

Primena: Idealno za duga kuvanja, pečenja, čorbe i variva. Druga metoda: Zamrzavanje usitnjenog belog luka

Zamrzavanje belog luka mu produžava rok trajanja do godinu dana Foto: Profimedia

Unapred iseckan ili samleven beli luk štedi vreme tokom pripreme svakodnevnih jela, jer omogućava uzimanje tačno željene količine.

Usitnjavanje: Očistite i isitnite beli luk nožem, presom ili u seckalici.

Formiranje porcija: Na pleh sa papirom stavljajte male gomilice (oko jedne kafene kašičice) sa dovoljnim razmakom.

Zamrzavanje: Ostavite pleh u zamrzivaču 2 do 3 sata dok se porcije ne stvrdnu.

Skladištenje: Prebacite zaleđene gomilice u kesu za zamrzivač i označite pakovanje.

Trajnost: 10 do 12 meseci.

Primena: Najbolje za dinstanje, sosove, marinade i brza jela iz tiganja. Treća metoda: Zamrzavanje u ulju pomoću kalupa za led

Ova metoda pruža izuzetnu praktičnost jer jedna kockica istovremeno sadrži i aromu i masnoću potrebnu za početak kuvanja.

Priprema: Očistite i sitno naseckajte beli luk.

Mešanje sa uljem: Pomešajte ga sa neutralnim uljem (maslinovim, suncokretovim ili uljem od avokada) u razmeri 1:1 tako da smesa ostane tečna.

Punjenje kalupa: Rasporedite mešavinu u posudu za led.

Zamrzavanje: Ostavite u zamrzivaču najmanje 3 do 4 sata ili preko noći.

Pakovanje: Izvadite kockice iz kalupa i prebacite ih u obeleženu kesu za zamrzivač.

Trajnost: 10 do 12 meseci.

Primena: Za sva jela koja počinju prženjem belog luka na ulju, poput sosova za testeninu i supa. Upotreba zamrznutog belog luka u jelu

Zamrzavanje belog luka mu produžava rok trajanja do godinu dana Foto: Profimedia

U najvećem broju slučajeva prethodno otapanje nije potrebno:

Celi čenovi: Ubacuju se direktno u tečna jela koja se dugo kuvaju. Za potrebe pečenja odmotajte ih i ostavite u frižideru preko noći. Prilikom direktnog prženja u tiganju moguć je jači prskanje zbog preostale tečnosti.

Usitnjeni beli luk: Stavlja se direktno na zagrejane masnoće. Ako su se komadi slepili, lako se razdvajaju pritiskom.

Kockice sa uljem: Ubacuju se pravo u vruć tiganj gde se tope za nekoliko sekundi i odmah oslobađaju aromu. Kada izbegavati zamrznuti beli luk

Promena strukture nakon zamrzavanja čini ovaj beli luk neodgovarajućim za:

Sirove prelive, sosove i salate (poput tzatziki sosa ili svežih salsa) gde se oseća tekstura.

Jela gde je vizuelni izgled i čvrstina pečenog čena od presudnog značaja.

Hladna ulja i prelive koji se ne podvrgavaju termičkoj obradi.

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