Ako vam se beli luk stalno kvari, ovaj trik je spas: Ostaje svež i do godinu dana, a postoje 4 metode
Zamrzavanjem belog luka uspesno se čuva njegova karakteristična aroma i do godinu dana, za razliku od svežih glavica na sobnoj temperaturi koje obično propadaju već nakon mesec ili dva. Glavi kompromis pri ovom postupku jeste narušavanje strukture: nakon otapanja čenovi omekšaju, zbog čega nisu pogodni za konzumaciju u sirovom stanju ili kao dekorativni element, ali ostaju savršeni za termičku obradu.
Poznavanje različitih tehnika zamrzavanja omogućava lakšu organizaciju u kuhinji, smanjuje količinu bačene hrane i štedi novac, pružajući vam uvek spremne zalihe.
Trajnost belog luka u zavisnosti od načina čuvanja
Da biste znali kada je pravi trenutak za zamrzavanje, korisno je znati koliko dugo beli luk ostaje upotrebljiv u različitim uslovima:
- Neoljuštena celovita glavica (na sobnoj temperaturi): od 3 do 6 meseci
- Razdvojeni neoljušteni čenovi (na sobnoj temperaturi): od 10 do 14 dana
- Očišćeni čenovi (u frižideru): od 1 do 2 nedelje
- Usitnjen beli luk (u frižideru): od 7 do 10 dana
- Pečeni beli luk (u frižideru): oko 7 dana
- Zamrznuti beli luk (bilo koji oblik): od 10 do 12 meseci
Čim se zaštitna ljuska skine ili proseče, rok trajanja drastično opada. Stoga je zamrzavanje idealno rešenje kada očistite veću količinu ili iskoristite povoljne akcije u prodavnicama.
Kad je beli luk pokvaren
Pre odlaganja u zamrzivač uvek proverite svežinu namirnice. Zamrzavajte isključivo zdrave plodove, uzimajući u obzir sledeće znake propadanja:
- Zeleni izdanci: Čen je i dalje bezbedan za jelo, ali izdanak ima gorak ukus, pa ga treba odstraniti.
- Mekana i gnjecava tekstura: Pokazatelj truljenja - čen obavezno bacite.
- Tamne mrlje ili pojava buđi: Nije za upotrebu.
- Izrazito neprijatan i promenjen miris: Odmah ga odložite u otpad.
- Žućkasta ili staklasta boja: Znak da je beli luk izgubio na kvalitetu.
Prva metoda: Zamrzavanje čitavih čenova
Ovo je najjednostavniji pristup koji ostavlja najviše mogućnosti pri kasnijoj pripremi obroka.
- Razdvajanje čenova: Odvojite čenove sa glavice. Ljusku možete ostaviti jer pruža dodatnu zaštitu.
- Kratko blanširanje (opciono): Potapanje u vrelu vodu na 10 sekundi, a potom u ledenu kupku, čuva prirodnu nijansu i olakšava čišćenje.
- Uklanjanje ljuske: Očistite čenove, pri čemu pritisak ravnom stranom noža znatno ubrzava postupak.
- Sušenje: Uklonite svu vlagu papirnim ubrusom kako se čenovi ne bi slepili.
- Predzamrzavanje: Poredajte ih pojedinačno na pleh obložen papirom i držite u zamrzivaču 1 do 2 sata.
- Pakovanje: Stvrdnute čenove prebacite u kesu sa zatvaračem, istisnite vazduh i zabeležite datum.
- Trajnost: 10 do 12 meseci.
- Primena: Idealno za duga kuvanja, pečenja, čorbe i variva.
Druga metoda: Zamrzavanje usitnjenog belog luka
Unapred iseckan ili samleven beli luk štedi vreme tokom pripreme svakodnevnih jela, jer omogućava uzimanje tačno željene količine.
- Usitnjavanje: Očistite i isitnite beli luk nožem, presom ili u seckalici.
- Formiranje porcija: Na pleh sa papirom stavljajte male gomilice (oko jedne kafene kašičice) sa dovoljnim razmakom.
- Zamrzavanje: Ostavite pleh u zamrzivaču 2 do 3 sata dok se porcije ne stvrdnu.
- Skladištenje: Prebacite zaleđene gomilice u kesu za zamrzivač i označite pakovanje.
- Trajnost: 10 do 12 meseci.
- Primena: Najbolje za dinstanje, sosove, marinade i brza jela iz tiganja.
Treća metoda: Zamrzavanje u ulju pomoću kalupa za led
Ova metoda pruža izuzetnu praktičnost jer jedna kockica istovremeno sadrži i aromu i masnoću potrebnu za početak kuvanja.
- Priprema: Očistite i sitno naseckajte beli luk.
- Mešanje sa uljem: Pomešajte ga sa neutralnim uljem (maslinovim, suncokretovim ili uljem od avokada) u razmeri 1:1 tako da smesa ostane tečna.
- Punjenje kalupa: Rasporedite mešavinu u posudu za led.
- Zamrzavanje: Ostavite u zamrzivaču najmanje 3 do 4 sata ili preko noći.
- Pakovanje: Izvadite kockice iz kalupa i prebacite ih u obeleženu kesu za zamrzivač.
- Trajnost: 10 do 12 meseci.
- Primena: Za sva jela koja počinju prženjem belog luka na ulju, poput sosova za testeninu i supa.
Upotreba zamrznutog belog luka u jelu
U najvećem broju slučajeva prethodno otapanje nije potrebno:
- Celi čenovi: Ubacuju se direktno u tečna jela koja se dugo kuvaju. Za potrebe pečenja odmotajte ih i ostavite u frižideru preko noći. Prilikom direktnog prženja u tiganju moguć je jači prskanje zbog preostale tečnosti.
- Usitnjeni beli luk: Stavlja se direktno na zagrejane masnoće. Ako su se komadi slepili, lako se razdvajaju pritiskom.
- Kockice sa uljem: Ubacuju se pravo u vruć tiganj gde se tope za nekoliko sekundi i odmah oslobađaju aromu.
Kada izbegavati zamrznuti beli luk
Promena strukture nakon zamrzavanja čini ovaj beli luk neodgovarajućim za:
- Sirove prelive, sosove i salate (poput tzatziki sosa ili svežih salsa) gde se oseća tekstura.
- Jela gde je vizuelni izgled i čvrstina pečenog čena od presudnog značaja.
- Hladna ulja i prelive koji se ne podvrgavaju termičkoj obradi.
(Kurir.rs/Reencle)
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