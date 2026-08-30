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Čuveni ruski pisac Fjodor Dostojevski jednom je napisao da će lepota spasiti svet. Iako je svet oduvek bio opčinjen ženskom lepotom, tek sredinom 20. veka ova fascinacija dobila je svoj zvanični, svetski okvir. Sve je počelo jedne prolećne večeri kada je jedan ambiciozni londonski reklamni agent došao na ideju koja će zauvek promeniti istoriju modelinga i industrije zabave.

Tog dana rođen je izbor za Mis sveta, takmičenje koje i danas, decenijama kasnije, privlači milione gledalaca pored ekrana, a prva devojka koja je ponela ovu prestižnu krunu ostala je upamćena kao simbol bezvremenske elegancije i prirodnog šarma.

Kiki Hokanson Foto: Printskrin

Kako je sve počelo

Istorija ovog prestižnog takmičenja zvanično počinje 15. aprila 1951. godine. Idejni tvorac cele priče bio je londonski reklamni agent Erik Morli, koji je zamislio spektakularan događaj, a veliko finale je održano 29. jula iste godine.

Na ovom prvom istorijskom izboru za misicu učestvovalo je ukupno 26 devojaka koje su dolazile iz Velike Britanije, Danske, Amerike, Holandije, Francuske i Švedske. Konkurencija je bila izuzetno jaka, ali je jedna mlada žena odmah uspela da ukrade sve simpatije žirija i publike.

Titulu prve zvanične Mis sveta osvojila je prelepa 22-godišnja Šveđanka Kerstin Kiki Hokanson, koja je rođena 1929. godine.

Kiki Hokanson Foto: Printscreen/Facebook

Klasičan šarm i neočekivani modni detalji

Kiki Hokanson je posedovala onu prefinjenu, klasičnu lepotu koja je u potpunosti odgovarala idealima tog vremena. Njene krupne plave oči, tamna kosa i izrazito vitka figura odmah su je izdvojile od ostalih takmičarki.

Pored očigledne fizičke privlačnosti, Kiki je zračila neverovatnim samopouzdanjem na sceni, što joj je dalo poseban šarm tokom hoda pred žirijem.

Kao nagradu za ovu istorijsku pobedu, mlada Šveđanka je dobila ček na 1.000 funti (što je po današnjim standardima praktično smešna cifra za ovaj tip takmičenja), ogrlicu i veliku priliku da se redovno pojavljuje u najčitanijim svetskim tabloidima.

Za samo takmičenje Kiki je izabrala veoma zanimljive odevne kombinacije koje su spajale tradicionalne finski akcente i moderne svetske modne trendove. Ona je pokazala izuzetno umeće kombinovanja jednostavnosti i elegancije, a njen celokupan stil i pažljivo odabrana šminka samo su dodatno istakli njenu prirodnu privlačnost.

Više od obične krune i modne piste

Pobeda na ovom prvom izboru za najlepšu ženu sveta donela joj je ogromnu svetsku slavu, ali je istovremeno imala i ogroman uticaj na samu industriju modelinga. Kiki Hokanson nije bila samo lepo lice sa naslovnice, već je postala jedna od prvih svetskih lepotica koja je iskoristila svoju popularnost za pokretanje važnih socijalnih inicijativa i humanitarnih projekata.

Ona je brzo prerasla okvire obične manekenke i postala istinski uzor i inspiracija za žene širom planete koje su u njoj videle spoj inteligencije, harizme i stila.

Prva Mis sveta ostavila je neizbrisiv trag u istoriji mode, a njen lik i danas podseća na zlatno doba kada je lepota bila sinonim za prirodnost, gracioznost i dostojanstvo.

(Kurir.rs/Žena.rs)

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