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Ako ste ikada pogledali staklo na vratima rerne, verovatno ste primetili sitne crne tačkice koje se najčešće nalaze uz ivice. Mnogi godinama misle da su one tu samo zbog izgleda ili kao deo dizajna koji treba da učini staklo zanimljivijim.

Međutim, iza ovog detalja krije se veoma praktična funkcija. Te male crne tačke nisu ukras, već poseban keramički premaz koji se tokom proizvodnje nanosi na staklo i peče na visokim temperaturama.

Foto: Profimedia

- vrelinu od nekoliko stotina stepeni unutar rerne i znatno hladniju spoljašnju stranu koju dodirujemo rukama.

Zašto su crne tačke gušće uz ivice stakla?

Ako pažljivo pogledate vrata rerne, primetićete da tačkice nisu svuda iste. U sredini stakla su sitnije i ređe raspoređene, dok su ka ivicama sve gušće i prelaze u tamnu traku.

To nije slučajno.

Središnji deo stakla tokom rada rerne dostiže najvišu temperaturu, dok su delovi uz metalni okvir hladniji. Upravo ta razlika u temperaturi stvara napetost u materijalu i može povećati rizik od pucanja.

Postepeni prelaz između prozirnog dela stakla i tamnih ivica pomaže da se toplota ravnomernije rasporedi. Na taj način se smanjuje opterećenje materijala i vrata mogu bez problema da izdrže dugotrajno pečenje.

Keramički premaz je trajno vezan za staklo, zbog čega se ne može ukloniti običnim čišćenjem. Zato nema potrebe da ga ribate agresivnim sredstvima ili grubim sunđerima.

Čemu tačno služe crne tačkice na vratima rerne?

Glavna uloga ovog premaza jeste kontrola temperature.

Crne tačke pomažu da prelaz između vrelog centra stakla i hladnijih ivica bude postepeniji. Time se smanjuje unutrašnja napetost u staklu i umanjuje mogućnost da ono pukne zbog naglog zagrevanja ili hlađenja.

Drugim rečima, ono što izgleda kao mali dekorativni detalj zapravo je deo bezbednosnog sistema rerne.

Foto: Shutterstock

Ovo najviše može da ošteti staklo rerne

Samo visoka temperatura nije najveći neprijatelj vrata rerne. Staklo je napravljeno da izdrži toplotu, ali mnogo teže podnosi nagle promene temperature.

Jedna od najčešćih grešaka jeste brisanje vrelog stakla mokrom krpom odmah nakon pečenja. Hladna voda ili vlažna tkanina na površini koja ima oko 200 stepeni mogu izazvati termički šok.

Zbog toga je najbolje sačekati da se vrata potpuno ohlade, a tek onda pristupiti čišćenju.

Isto važi i za udarce - spuštanje teških plehova na vrata, udaranje posudama ili stavljanje veoma hladne posude direktno u zagrejanu rernu mogu napraviti sitna oštećenja koja se kasnije prošire.

Ako primetite tanke linije koje liče na paukovu mrežu unutar stakla, nemojte nastavljati da koristite rernu dok je ne pregleda stručna osoba.

Da li treba odmah otvoriti rernu posle pečenja?

Kratko otvaranje vrata kako biste izvadili jelo ili pleh nije problem.

Međutim, nije preporučljivo ostavljati vrata dugo odškrinuta dok se rerna hladi. Na taj način para i toplota mogu oštetiti okolne kuhinjske elemente.

Najbolje rešenje je da uključite aspirator ili otvorite prozor i pustite ugrađeni sistem hlađenja da odradi svoj posao.

Mali detalji poput crnih tačkica na staklu često imaju mnogo važniju ulogu nego što mislimo. Pravilnim korišćenjem rerne možete produžiti njen vek trajanja i izbeći skupe popravke.

(Kurir.rs/ Ona.rs)