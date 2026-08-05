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Veliki broj žena smatra da je oslanjanje na supruga, naročito u novčanom smislu, sasvim prirodan deo bračnog života. Ipak, Ljubica Tajević je tokom gostovanja u podkastu "Hrabrija nego juče" naglasila da potpuna finansijska zavisnost od partnera nosi sa sobom ozbiljne rizike, bez obzira na to koliko je brak stabilan i funkcionalan.

Ona je detaljno iznela svoje mišljenje o tome zbog čega je izuzetno važno da svaka žena zarađuje sopstveni novac i ne odustaje od lične samostalnosti.

"Kod mene ne postoji ono: 'Pa dobro, imaš muža' ili 'Muž će'. Kod mene je normalno da sve delimo, ali da ništa ne očekujemo od njega. Nikad ne znam šta sutra njemu može da se desi", rekla je Ljubica u podkastu "Hrabrija nego juče" gde je pored priče o braku ispričala i kako je izgledala borba za život tek rođenog deteta.

Pojasnila je da njen stav nije rezultat sumnje u partnera, već racionalne potrebe da bude spremna za sve što život može da donese.

"Ja imam strašan strah da mogu da ga izgubim i da ostanem sama. I šta onda?", iskreno je rekla Ljubica.

Narušavanje odnosa i promena u ponašanju

Pored nepredviđenih životnih okolnosti, Ljubica je ukazala na još jedan važan razlog zbog kojeg ženskoj populaciji savetuje oprez i finansijsku nezavisnost.

"Bojim se i da se on ne osili. Postoje muškarci koji, kada žena u potpunosti zavisi od njih - osile se. Strašno je šta sve neke žene doživljavaju od partnera koji izdržavaju porodicu", rekla je.

Upravo iz tih razloga, istu poruku redovno prenosi i ženskim osobama u svom najbližem okruženju.

"Uvek govorim drugaricama, prijateljicama, kumama i sestrama: 'Nemojte nikada da zavisite u potpunosti od muža'. Na prvom mestu, može nešto da mu se desi. Na drugom mestu, treba da budeš srećna, da imaš svoj dinar. Naravno, to je opet zajednički dinar, ali drugačije je", zaključila je Ljubica u podkastu "Hrabrija nego juče" na portalu Lepa i Srećna.

Njeno izlaganje ponovo je pokrenulo važnu društvenu polemiku o tome da li je sopstveni izvor prihoda neophodan svakoj udatoj ženi, čak i kada domaćinstvo odlično funkcioniše, ili je prepuštanje finansija muževljevim rukama sasvim prihvatljiv izbor.

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