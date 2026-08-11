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Musaka je jedno od omiljenih jela i u Srbiji, a gotovo svaka kuća ima svoj recept. Kada se nađe na stolu, većina odmah pomisli na slojeve krompira i nadev od mešanog mlevenog mesa, najčešće svinjetine i junetine. Upravo tako se musaka najčešće priprema i smatra pravim klasikom.

Međutim, profesionalni kuvari otkrivaju da to zapravo nije originalna musaka. Zbog toga mnogi veruju da spremaju autentično grčko jelo, iako se ono u zemlji iz koje potiče pravi na potpuno drugačiji način.

Musaka vodi poreklo iz Grčke i jedno je od najpoznatijih jela mediteranske kuhinje. Prema tradicionalnom receptu, priprema se od mlevene jagnjetine i patlidžana, dok se krompir u originalnoj verziji uopšte ne koristi.

Upravo jagnjetina daje ovom jelu prepoznatljiv i bogat ukus, a u kombinaciji sa patlidžanom i kremastim bešamel sosom nastaje specijalitet po kojem je grčka musaka poznata širom sveta. Iako su svinjetina i junetina tokom godina postale mnogo češći izbor zbog dostupnosti i navika u ishrani, izvorni recept ostao je veran mediteranskoj tradiciji.

Kako se pravi prava grčka musaka?

Za musaku:

500 g mlevene jagnjetine

2 velika patlidžana

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

400 g oljuštenog i seckanog paradajza

100 ml crnog vina

prstohvat cimeta

so i biber

maslinovo ulje

Za bešamel sos:

50 g putera

50 g brašna

500 ml mleka

2 žumanceta

malo rendanog muskatnog oraščića

Originalna grčka musaka Foto: Zoonar/MYCHKO, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Priprema

Patlidžan isecite na kolutove, posolite ga i ostavite nekoliko minuta kako bi pustio gorčinu. Zatim ga obrišite papirnim ubrusom i kratko propržite na maslinovom ulju.

Na drugom tiganju propržite sitno seckani luk, dodajte mlevenu jagnjetinu, pa kada meso promeni boju ubacite beli luk, paradajz, cimet i crno vino. Krčkajte dok višak tečnosti ne ispari.

Za bešamel sos otopite puter, umešajte brašno i kratko ga propržite. Postepeno dolivajte zagrejano mleko uz stalno mešanje dok se sos ne zgusne. Na kraju umešajte žumanca i malo muskatnog oraščića.

U podmazanu vatrostalnu posudu poređajte prvi sloj patlidžana, zatim nadev od mesa, pa još jedan sloj patlidžana. Sve prelijte bešamel sosom i pecite u unapred zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 45 minuta, odnosno dok površina ne dobije lepu zlatnosmeđu koricu.

Iako je verzija sa krompirom odavno odomaćena na našim prostorima, ljubitelji grčke kuhinje tvrde da se pravi ukus musake može osetiti tek kada se pripremi po originalnom receptu – sa patlidžanom, jagnjetinom i bogatim bešamel sosom.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Lažna musaka