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Postoji trik za jednostavno ljuštenja paprika za ajvar. Iako je pečena paprika meke teksture, njena je kožica tvrda i opora pa ne doprinosi ni ukusu ni izgledu jela koje pripremate, piše Lifehacker.

Za početnike koji prvi put prave ajvar ili druge poslastice od paprike, skidanje kožice može biti prava noćna mora. Ali uz ovaj mali trik, taj će deo posla postati nezamislivo lagan. Tajna je u tome da pečene paprike odmah nakon vađenja sa pečenja treba pokriti.

Možete ih ubaciti u duboku činiju i prekriti plastičnom folijom ili staviti u lonac pa prekriti poklopcem. Isti je rezultat i ako ih zatvorite u papirnatu vrećicu ili plastičnu kutiju za hranu. Možete ih jednostavno pokriti i krpom.

Kako da oljuštite papriku u jendom potezu Foto: Shutterstock, Profimedia

Paprike će ispustiti višak tečnosti i pare, a to omekšava kožicu i omogućava vam da je ogulite bez muke. Možete ih guliti prstima ili papirnatim kuhinjskim ubrusom ako se brinete da će vam na koži ostati mrlje. Ako želite zadržati aromu dima, paprike gulite u posudi s vodom, a poslije vodu iskoristite prilikom pripreme jela.

Paprike ne treba držati poklopljenim dugo, nego tek toliko da se ohlade, dovoljno da ih možete držati u ruci a da se opečete. Prosečno je to oko 15 minuta za manje količine, odnosno oko pola sata za veće količine.

Kad ih oljuštite, spremne su za pripremu. Možete ih naseckati kao dodatak umacima, salatama, pečenom mesu ili drugoj hrani, ili da pripremite ajvar.

(Kurir.rs/Najžena)

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