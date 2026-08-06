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Pažljivo odabrane cele šljive, ispunjene hrskavim orasima i kuvane u gustom, mirisnom sirupu obogaćenom vanilom i limunom, predstavljaju spoj tradicije i domaće veštine. Nekada je ovo slatko bilo simbol gostoprimstva i ponos svake kuće, a danas i dalje čuva uspomenu na stare recepte i ukuse detinjstva.

Sastojci:

2 kg krupnih zrelih šljiva

2 kg šećera

250 g očišćenih jezgara oraha

1 limun

1 štapić vanile

Slatko od šljiva Foto: František Provazník / Ifood SM / Profimedia

Priprema:

Operite šljive pod mlazom hladne vode, uklonite peteljke, pažljivo oljuštite kožicu i izvadite koštice vodeći računa da plodovi ostanu što lepši.

U svaku šljivu stavite po jedno jezgro ili polovinu jezgra oraha tako da plod ponovo dobije svoj oblik.

U široku šerpu sipajte šećer i dodajte toliko vode da ga prekrije. Kuvajte dok ne dobijete gust i bistar sirup.

Pažljivo spustite punjene šljive u vreli sirup i kuvajte na jačoj temperaturi. Tokom kuvanja povremeno protresite šerpu kako bi se plodovi ravnomerno kuvali.

Kako se pena bude stvarala na površini, redovno je skidajte kašikom. Po potrebi veoma pažljivo protresite šerpu da slatko ne zagori.

Pred sam kraj dodajte sveže ceđen sok od limuna i štapić vanile. Slatko je gotovo kada šljive postanu blago prozirne, a sirup gust i sjajan poput meda.

(Kurir.rs/Informer)

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