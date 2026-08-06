Slušaj vest

Pažljivo odabrane cele šljive, ispunjene hrskavim orasima i kuvane u gustom, mirisnom sirupu obogaćenom vanilom i limunom, predstavljaju spoj tradicije i domaće veštine. Nekada je ovo slatko bilo simbol gostoprimstva i ponos svake kuće, a danas i dalje čuva uspomenu na stare recepte i ukuse detinjstva.

Sastojci:
2 kg krupnih zrelih šljiva

2 kg šećera

250 g očišćenih jezgara oraha

1 limun

1 štapić vanile

džem od šljiva, slatko od šljiva
Slatko od šljiva Foto: František Provazník / Ifood SM / Profimedia

Priprema:
Operite šljive pod mlazom hladne vode, uklonite peteljke, pažljivo oljuštite kožicu i izvadite koštice vodeći računa da plodovi ostanu što lepši.

U svaku šljivu stavite po jedno jezgro ili polovinu jezgra oraha tako da plod ponovo dobije svoj oblik.

U široku šerpu sipajte šećer i dodajte toliko vode da ga prekrije. Kuvajte dok ne dobijete gust i bistar sirup.

Pažljivo spustite punjene šljive u vreli sirup i kuvajte na jačoj temperaturi. Tokom kuvanja povremeno protresite šerpu kako bi se plodovi ravnomerno kuvali.

Kako se pena bude stvarala na površini, redovno je skidajte kašikom. Po potrebi veoma pažljivo protresite šerpu da slatko ne zagori.

Pred sam kraj dodajte sveže ceđen sok od limuna i štapić vanile. Slatko je gotovo kada šljive postanu blago prozirne, a sirup gust i sjajan poput meda.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustiteŽenaDomaći pekmez od šljiva: Dodajte jedan tajni sastojak za još bolji ukus!
tegla domaćeg džema od šljiva na stolu sa sastojcima
ŽenaZAPEČENE ŠLJIVE IZ RERNE: Odlična tradicionalna poslastica za zimske dane koju će svi OBOŽAVATI i veoma je laka za pripremu RECEPT
pecene-sljive.jpg
ŽenaNAJTRAŽENIJI RECEPT ZA DŽEM OD ŠLJIVA: Dodajte ovaj TAJNI SASTOJAK i imaćete najukusniji namaz, svi će BITI ODUŠEVLJENI!
profimedia0168824938.jpg
ŽivotUKLJUČITE IH U SVAKODNEVNU ISHRANU: Ako vas muči probava, navalite na šljive!
sljive-foto-dragana-udovicic.jpg

 VIDEO: Lažne knedle sa sljivama

00:15
Lažne knedle sa šljivama  Izvor: Instagram/milas_homemade_