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Leto je vreme kad je koža najviše izložena UV zračenju, pa upravo tada posebnu pažnju treba posvetiti mladežima.

Iako većina mladeža nije opasna, prekomerno izlaganje suncu može da poveća rizik od promena na koži, zbog čega dermatolozi savetuju da zaštita bude deo svakodnevne rutine, a ne da o njoj razmišljate samo pred odlazak na plažu.

Stručnjaci uglavnom ponavljaju ista pravila, koja su ključna da bi koža ostala zdrava i nakon izlaganja suncu.

1. Ne izlazite na sunce bez kreme sa visokim SPF-om

Na sva otkrivena mesta na koži, uključujući i područja na kojima se nalaze mladeži, nanesite kremu sa zaštitnim faktorom SPF 30 ili 50, a potom to ponavljajte na svaka dva sata, kao i nakon kupanja ili pojačanog znojenja.

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Kreme sa zaštitnim faktorom su obavezne Foto: Shutterstock

2. Izbegavajte sunce u najtoplijem delu dana

Između 10 i 16 časova je UV zračenje najintenzivnije i nikad to ne gubite iz vida. Ako je moguće, tada boravite u hladu ili u zatvorenom prostoru, jer ni krema za sunčanje ne pruža potpunu zaštitu od štetnih zraka.

3. Nosite odeću koja prekriva kožu

Da biste značajno smanjili izloženost UV zracima, uvek nosite šešir sa širokim obodom, lagane košulje dugih rukava i odeću od gušće tkanine. To naročito važi ako imate veliki broj mladeža ili vrlo svetlu kožu.

4. Ne zaboravite da pratite promene

Povremeno pregledajte mladeže i obratite pažnju da li menjaju oblik, boju ili veličinu. Upozoravajući znakovi mogu da budu i krvarenje, svrab, stvaranje kraste ili pojava više nijansi boje u jednom mladežu, pa ako primetite bilo koju od ovih promena, zakažite pregled kod dermatologa.

devojka na pregledu mladeža dermoskopom
Redovni pregledi kože i rana reakcija na promene mladeža mogu spasiti život, jer melanom u ranoj fazi ima visoku stopu izlečenja Foto: Shutterstock

5. Ne pokušavajte da ih uklonite sami

Mladeže nikada ne treba seći, spaljivati, niti tretirati preparatima na svoju ruku. Ukoliko se nalaze na mestu koje se često povređuje ili izazivaju nelagodnost, o njihovom uklanjanju odlučuje isključivo dermatolog nakon pregleda.

Kad je vreme za kontrolu kod dermatologa?

Dermatolozi preporučuju da osobe koje imaju mnogo mladeža, svetao ten, porodičnu istoriju melanoma ili su često izgorele na suncu obavljaju preventivno dermatoskopiju najmanje jednom godišnje.

Leto je dobar podsetnik da obratite pažnju na promene, ali pregled ne sme da se odlaže ako primetite bilo kakav sumnjiv znak.

(Kurir.rs/Glossy)

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 VIDEO: Edita otkrila zasto je skinula mladež sa lica

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