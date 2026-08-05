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Godinama unazad, menstruacija tokom letovanja predstavljao je pravu noćnu moru za većinu žena, ali napredak tehnologije doneo je rešenja koja u potpunosti menjaju situaciju. Veliku pažnju javnosti privukao je video-snimak Tijane sa popularnog Instagram naloga "Kafoholičarke", u kom je podelila lični test jednog neobičnog proizvoda.

Naime, ona je za svega 500 dinara putem platforme Temu nabavila specijalni menstrualni kupaći kostim i pred kamerama prikazala kako u njemu bezbrižno pliva. Po izlasku iz mora i legala je na peškir, a na tkanini nije ostala nijedna mrlja, niti se na samom kupaćem primećivalo bilo kakvo tragove krvi. Tijana je istakla da je u ovom modelu provela više od četiri sata na obali, uključujući jedno ulazak u vodu, pri čemu nije došlo do bilo kakvog curenja.

Kako funkcioniše menstrualni kupaći?

Mnogi se pitaju na koji način ovaj odevni predmet uopšte deluje, a tajna leži u višeslojnom materijalu koji se nalazi na sedalnom delu. Spolja posmatrano, model deluje kao sasvim uobičajen kupaći, ali je njegova unutrašnjost izgrađena od tankih, funkcionalnih slojeva debljine svega nekoliko milimetara.

Sloj koji dodiruje kožu brine se o brzom upijanju i održava površinu suvom, dok ujedno sprečava stvaranje neprijatnih mirisa. Unutrašnje jezgro osmišljeno je tako da primi tečnost u količini koja odgovara kapacitetu dva standardna tampona (oko 10 mililitara).

Za razliku od klasičnih uložaka koji bi se u kontaktu s vodom natopili i nabubrili, ovi kupaći koriste izuzetno gusto tkanje koje upija isključivo menstrualnu tečnost. Pored toga, spoljni nepropusni sloj blokira ulazak morske vode unutra i onemogućava izlazak krvi napolje. Dodatnu zaštitu pružaju elastični rubovi oko nogu koji se prilagođavaju telu i pravljenjem blagog vakuma fizički onemogućavaju curenje u vodu.

Burna rasprava na mrežama

Objava je podelila pratioce i pokrenula oprečne stavove. Dok je deo ženske publike sa oduševljenjem prihvatio ovaj savet koji olakšava planiranje godišnjeg odmora, pojedini korisnici izrazili su oštro neslaganje.

Tijana isprobala menstrualni kupaći, reakcije su burne Foto: Printscreen/Instagram/kafoholicarke

Jedan od najčitanijih negativnih komentara glasio je: "Pa logično da nema, ne ostaje ništa, isprale ste u moru dok se narod kupa u vašoj krvi, nehigijenski je i nezdravo po vas da se kupate dok imate, a ne da izmišljate, čuj, menstrualni kupaći".

Sa druge strane, brojne žene stale su u odbranu ovog izuma, navodeći da im je ova recenzija bila izuzetno korisna.

"Puno hvala! Baš su me zanimala iskustva. Naručiću nakon ovog tvog", prokomentarisala je jedna korisnica, dok je druga navela: "Imam ga i ja već 4 god i prezadovoljna".

Preporuke stručnjaka

Za sve koji razmišljaju o kupovini, važno je napomenuti da menstrualni kupaći kostimi nisu proizvod za jednokratnu upotrebu. Uz pravilno pranje u hladnoj vodi, mogu se koristiti između dve i pet godina. Iako je model sa kineske aplikacije koštao svega 500 dinara, ponuda u lokalnim radnjama obuhvata različite brendove gde se cene donjih delova uglavnom kreću u rasponu od 3.000 do 4.400 dinara.

Lako se kombinuju sa već postojećim gornjim delovima, a dugoročno štede novac jer smanjuju potrebu za kupovinom klasičnih higijenskih proizvoda. Ipak, stručna lica savetuju da su ovi modeli najbolji izbor za dane kada je krvarenje slabije do umereno. Tokom prvih, najobilnijih dana ciklusa, preporučljivo je koristiti ih kao dodatnu sigurnost uz tampon ili menstrualnu čašicu.

Pogledajte video: Trik sa kupaćim kostimom