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Omekšivač je godinama deo gotovo svakog pranja veša, prvenstveno zbog prijatnog mirisa i osećaja mekoće koji ostavlja na tkaninama. Ipak, sve više ljudi odlučuje da ga koristi ređe ili da ga potpuno izbaci, naročito prilikom pranja peškira, sportske odeće i krpa od mikrofibera.

Razlog je način na koji omekšivač deluje. Njegovi sastojci oblažu vlakna tankim slojem koji odeću čini prijatnijom na dodir, ali istovremeno može da umanji sposobnost pojedinih materijala da upijaju vlagu. Proizvođači kućnih aparata zato savetuju da se omekšivač ne koristi za peškire kada je najvažnija njihova moć upijanja, kao ni za sportsku odeću, mikrofiber i druge funkcionalne materijale.

Foto: Maryna Koptyeva / Alamy / Profimedia

Novinarka Sofi Haris odlučila je da proveri da li je razlika zaista toliko velika, pa je mesec dana prala odeću bez omekšivača.

Mesec dana bez omekšivača

Svoje iskustvo opisala je za „Express“, navodeći da je ovaj proizvod godinama koristila gotovo automatski, ne razmišljajući mnogo o tome da li je zaista potreban.

„Upravo zato odlučila sam da mesec dana perem veš bez njega i proverim da li će razlika zaista biti primetna.

Omekšivač koristim otkad znam za sebe, uglavnom iz navike i zato što mi se dopada njegov miris.

Međutim, kada sam pročitala da može da obloži vlakna tkanine tankim slojem nalik vosku i tako umanji svojstva pojedinih materijala, zapitala sam se da li zapravo više šteti nego što koristi.

Foto: Shutterstock

Prvih nekoliko pranja bilo je neobično jer nisam sipala omekšivač u predviđeni deo fioke. Veš nije imao prepoznatljiv intenzivan miris, ali osim toga gotovo da nisam primetila nikakvu razliku.

Majice i helanke izgledale su potpuno isto nakon sušenja, a posteljina mi je čak delovala nešto mekše nego ranije.

Najveće iznenađenje bili su peškiri. Posle četiri pranja bez omekšivača počeli su znatno bolje da upijaju vodu. Istina, nisu bili toliko mekani odmah po vađenju iz ormara, ali su mnogo efikasnije brisali kožu.“

Peškiri su postali grublji, ali korisniji

Promena koju je primetila nije neobična. Omekšivač može da ostavi sloj na vlaknima peškira koji odbija vodu umesto da je upija. Zbog toga oni mogu delovati mekano i mirisno, ali slabije obavljati svoju osnovnu funkciju.

Kada se omekšivač izbaci iz pranja, potrebno je nekoliko ciklusa da se deo prethodno nataloženog sloja ukloni. Peškiri tada mogu postati nešto manje nežni na dodir, ali često počinju bolje da upijaju vodu.

Koliko često treba da se peru peškiri Foto: Shutterstock

Omekšivač zato ne mora potpuno da se izbaci iz domaćinstva. Važnije je koristiti ga umereno i birati veš kojem neće narušiti svojstva.

Naslage mogu ostati i u mašini

Prevelika količina omekšivača ne zadržava se samo na odeći. Vremenom se ostaci proizvoda mogu nakupiti u pregradi za omekšivač i drugim delovima veš-mašine, naročito ako se fioka i unutrašnjost uređaja ne čiste redovno.

Zbog toga bi trebalo pratiti dozu navedenu na pakovanju, ne sipati proizvod preko oznake za maksimalnu količinu i povremeno oprati fioku za deterdžent i omekšivač.

Video: Pranje veša