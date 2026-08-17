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Priča o Madlen Astor deluje poput scenarija za dramatični holivudski film, ali njen život bio je sasvim stvaran i prepun teških preokreta. Kroz život je išla praćena velikim luksuzom, ali i tragedijama koje su je zadesile kada je imala svega 19 godina. Kao mlada itrudna žena, ukrcala se na čuveni prekookeanski brod Titanik, nesvesna da će se samo četiri dana kasnije njen bezbrižni svet srušiti u sekundi, ostavljajući je da decenijama nosi teške uspomene i tajne.

Rođena u Njujorku krajem 19. veka u porodici bogatog vlasnika brodske kompanije i majke iz aristokratskih krugova, Madlen je odrastala u dobu izuzetnog prestiža i raskoši. Naviknuta na skupocene automobile, visoku modu i svečane balove, izrasla je u jednu od najzapaženijih devojaka njujorške elite.

Pogledajte fotografije Madlen Astor:

1/6 Vidi galeriju Madlen Astor Foto: Historic Images / Alamy / Profimedia, CSU Archives Collection / Everett / Profimedia

Brak i medeni mesec iz snova

Njena izuzetna lepota privukla je pukovnika Džona Džejkoba Astora IV, čoveka koji je od nje bio stariji čak tri decenije. Džon se u to vreme razvodio, a njihova veza ubrzo je podigla veliku prašinu u strogoj i konzervativnoj sredini. U avgustu 1911. godine objavili su veridbu, iako je bilo izuzetno teško pronaći sveštenika voljnog da venča razvedenog muškarca. Ipak, nepunih mesec dana kasnije sklopili su brak i postali par o kome su svi mediji neprestano pisali.

Početkom 1912. godine otišli su na višemesečno putovanje po Evropi i Egiptu. Tokom ovog medenog meseca Madlen je ostala u drugom stanju, pa su zbog njenog zdravstvenog stanja odlučili da se vrate u Ameriku kako bi se dete rodilo kod kuće. Karte za prvi "let" Titanika nabavili su u poslednjem trenutku. Putovali su uz veliku pratnju – sa sobom su poveli sobaricu, medicinsku sestru, ličnog asistenta i voljenog psa Kitija. Njihov apartman prve klase bio je među najskupljima na celom brodu, sa sopstvenim salonom i privatnom palubom.

Kobna noć na Atlantiku

Bezbrižnost je prekinuta 14. aprila u kasnim večernjim satima kada je Džon obavestio suprugu o udaru broda u ledenu santu. Iako je pokušavao da je umiri rečima da je brod bezbedan, insistirao je da svi obuku pojaseve za spasavanje.

Madlen Astor i Džon Džejkob Astor Foto: Archiv Carl Simo / United Archives / Profimedia

Kada je započela evakuacija, Madlen je sa svojom pratnjom smeštena u čamac za spasavanje broj 4. Džon je zamolio oficire da uđe sa njom zbog njene trudnoće, ali je odbijen uz obrazloženje da prednost imaju isključivo žene i deca. Pukovnik je poljubio suprugu, zabeležio broj čamca i obećao da će se ubrzo sresti. To je bio njihov poslednji susret. Džon Džejkob Astor IV stradao je ubrzo u hladnom okeanu, a njegovo telo pronađeno je sedam dana kasnije sa ličnim dragocenostima i gotovinom u džepovima.

Spuštanje čamca bilo je izuzetno opasno. Kada je Titanik počeo da tone, snažan vrtlog zamalo nije povukao čamac na dno, ali je Madlen pokazala veliku prisebnost – zgrabila je veslo i zajedno sa još jednom ženom ponela teret udaljavanja od broda. Kasnije su se vratili i iz vode izvukli šestoricu preživelih, od kojih su dvojica ubrzo podlegla smrzavanju.

Surov ultimatum iz testamenta

Sledećeg jutra, preživeli su prebačeni na brod Karpatija. Tek tada je mlada udovica saznala tragičnu vest o smrti muža. U sebi je nosila i osećaj mučnine zbog činjenice da čamac broj 4 nije bio popunjen do kraja – u njemu je bilo mesta za bar još 15 ljudi, pa joj je ostalo nejasno zašto muškarcima nije dozvoljeno da zauzmu ta prazna mesta. Po dolasku u Njujork potražila je mir u strogoj izolaciji, a nekoliko meseci kasnije rodila je zdravog dečaka koji je dobio ime po ocu.

Javnost je sa velikim interesovanjem pratila čitanje testamenta. Najveći deo imovine pripao je Džonovom sinu iz prvog braka, dok je Madlen dobila 100.000 dolara (što odgovara današnjoj vrednosti od oko 3 miliona dolara) i kuću na Petoj aveniji. Za njenog tek rođenog sina osnovan je fond od 5 miliona dolara. Međutim, testament je sadržao surovu stavku – ukoliko se ponovo uda, Madlen gubi i pravo na imovinu i pravo na finansijska sredstva.

Sin Džona Džejkoba Astora i Madlen Astor Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Odricanje od bogatstva radi ljubavi

Četiri godine kasnije, Madlen je pokazala da joj materijalno bogatstvo nije na prvom mestu. Odrekla se celokupnog nasledstva, vile i prestižnog prezimena kako bi stupila u brak sa prijateljem iz detinjstva, Vilijamom Dikom. Sa njim je u braku provela 17 godina i dobila još dva sina, ali se taj brak na kraju raspao početkom tridesetih godina.

Kasnije se udala i treći put, za italijanskog glumca Enca Fjermontea, ali ni ta zajednica nije dugo potrajala. U 46. godini, svega sedam godina nakon trećeg venčanja, Madlen je preminula od teškog srčanog oboljenja. Sahranjena je pored svog prvog supruga Džona Astora, na groblju crkve Triniti u Njujorku.

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