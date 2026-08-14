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Priče o ekstremnom mršavljenju retko koga ostavljaju bez teksta, ali pojedine sudbine nadmašuju sve granice realnosti. Masa tela koju je imala Majra Rosales u jednom trenutku prešla je nepojmljivih pola tone, pa je njeno potpuno preoblikovanje života delovalo kao pravo čudo. Put do novog izgleda obeležile su teške hirurške intervencije, rigorozne dijete i potresni životni lomovi.

Godinama je Majra bila doslovno zatvorenik u sopstvenom domu. Kada je dostigla telesnu težinu od čak 499 kilograma, potpuno je izgubila mogućnost kretanja. Nije mogla samostalno da ustane, da se okrene u krevetu niti da obavi najosnovniju higijenu. Telo joj je pretrpelo teške deformacije, a koža bila prekrivena bolnim ranama od dugotrajnog ležanja. Svu brigu o njoj preuzela je uža porodica, čija se svakodnevica svela na neprekidno dežurstvo.

Pogledajte kako je izgledala Majra Rozales:

1/5 Vidi galeriju Majra Rosales bila je teška skoro pola tone Foto: Printscreen/Youtube, Youtube Printscreen / Royce Jalazo, Printscfreen/YouTube

Tragedija koja je promenila sve

Inicijalna kapisla za njenu promenu nije došla iz lične želje, već iz stravične porodične nesreće. Majrin rođeni sestrić podlegao je teškim povredama glave u bolnici. Želeći da zaštiti svoju sestru, Majra je preuzela krivicu na sebe i policiji ispričala da je slučajno pala preko dečaka i ugušila ga.

Mediji su je odmah prozvali "Ubicom od pola tone", ali su istražitelji ubrzo posumnjali u njeno priznanje. Medicinska veštačenja pokazala su da Majra, usled ekstremne gojaznosti, fizički nije mogla da ustane niti da napravi pokret koji bi izazvao takve povrede. Daljom insttragom utvrđeno je da je dete zapravo zlostavljala njegova majka - Majrina rođena sestra. Nakon što je sestra poslata na izdržavanje zatvorske kazne, ostala deca ostala su prepuštena sama sebi.

Majra Rosales bila je teška skoro pola tone Foto: Printscreen/Youtube

Prekretnica i borba za život

Shvativši da je sestrićima jedina preostala podrška, Majra je donela čvrstu odluku da potpuno promeni svoj život kako bi mogla da preuzme brigu o njima. Međutim, konvencionalni metodi mršavljenja nisu bili izvodljivi zbog nene potpune nepokretnosti. Jedini izlaz bila je rizična barijatrijska operacija. Sam prevoz do bolnice zahtevao je angažovanje specijalnog tima i posebne opreme. Proces oporavka bio je praćen teškim komplikacijama, teškim otocima i ranama, ali je hirurški zahvat prošao uspešno, čime je započeo njen put ka ozdravljenju.

Majra Rosales bila je teška skoro pola tone Foto: Instagram

Neverovatna transformacija i novi početak

Zahvaljujući ogromnoj volji, promeni režima ishrane i operativnim zahvatima, Majra je uspela da se oslobodi čak 80 odsto svoje nekadašnje mase. Iako hirurgija daje samo početni podstrek, ona je u potpunosti promenila svoje navike, počeveši redovno da se kreće čim su joj lekari to dozvolili. Glavni pokretač u svim najtežim momentima bila joj je odgovornost prema deci o kojoj je morala da se stara.

Danas Majra ima manje od 90 kilograma, izgleda izuzetno vitalno i zadovoljno, i često gostuje u televizijskim emisijama kako bi svojom pričom pružila podršku drugima, ističući da se na staro više nikada neće vratiti.

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