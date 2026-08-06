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Venčanjasu puna emocija, ali upravo neplanirani trenuci često postanu uspomene koje se najduže prepričavaju. To je na svom crkvenom venčanju iskusila Loren Brus, čija je simpatična zabuna privukla pažnju miliona korisnika društvenih mreža.

Mlada je na TikToku objavila snimak ceremonije tokom koje nije mogla da zadrži suze. Video je ubrzo postao viralan i prikupio oko 18 miliona pregleda, dok su se u komentarima nizale reakcije ljudi koji su priznali da bi verovatno napravili istu grešku.

Pomislila da joj sveštenik pomaže

Dok su mladenci stajali pred oltarom spojenih ruku, sveštenik im je prišao sa belom tkaninom. Loren je bila uverena da je primetio koliko je potresena i da joj pruža maramicu kako bi obrisala suze.

Nije mnogo razmišljala. Zahvalila mu je rečima: „Hvala, oče“, uzela deo tkanine i prinela ga licu. Tek kada je pogledala pažljivije, shvatila je da navodna maramica nije odvojena, već da je povezana sa sveštenikovom liturgijskom odećom.

Sveštenik je, zapravo, želeo da tkaninu položi preko spojenih ruku mladenaca tokom blagoslova.

Loren se najpre iznenadila, a zatim se okrenula ka suprugu i gostima i počela da se smeje. Njen muž je takođe reagovao sa osmehom i poljubio je u glavu, dok je sveštenik nakratko zastao pre nego što je nastavio ceremoniju.

„Mislila sam da je maramica“

Umesto da se postidi i pokuša da zaboravi čitavu situaciju, Loren je odlučila da je podeli sa pratiocima.

„Uživajte u snimku na kojem mislim da mi sveštenik pruža maramicu, a on zapravo pokušava da nam stavi svetu tkaninu preko ruku kako bi nas blagoslovio“, napisala je uz objavu.

Korisnici priznali da bi uradili isto

Snimak je izazvao lavinu duhovitih komentara. Jednog korisnika najviše je zanimalo da li se i sveštenik nasmejao, dok su drugi priznali da osećaju neprijatnost kao da se situacija dogodila njima.

„Činjenica da je shvatila šta je uradila čini snimak deset puta smešnijim“, glasio je jedan od komentara.

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