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Najpopularnija imena imaju zanimljivo značenje, a kada ih čujete, shvatićete koliko su zapravo omiljena jer se nalaze na listama vodećih u poslednjih nekoliko godina.

Pavle

Ime Pavle potiče iz latinskog jezika odnosno od reči Paullus što u prevodu znači "mali", "skroman" ili "sitne građe". Iako bi ovakvo značenje moglo da ukaže na fizičku slabost, ime se kroz istoriju vezivalo za veliku duhovnu snagu i autoritet.

U hrišćanskom svetu zaživelo je zahvaljujući Apostolu Pavlu. Veruje se da osobe koje se ovako zovu krasi skromnost i unutrašnji mir.

Jakov

Ime Jakov jestarohebrejskog porekla (od imena Ya'aqov) i nosi moćnu biblijsku simboliku. Njegovo osnovno značenje je "Bog štiti".

Prema predanju, Jakov je bio sin Isaka i brat blizanac Isava. Prilikom rođenja, držao je Isava za petu, pa se ime često tumači i kao "onaj koji drži za petu" ili metaforički "onaj koji prati/nasleđuje".

beba u maminom naručju pije vodu iz plave flašice
Svako ime ima svoje značenje Foto: Shutterstock

U duhovnom smislu, ime simbolizuje zaštitu, snagu i istrajnost.

Gavrilo

Ime Gavrilo poseduje snažno duhovno značenje i potiče iz hebrejskog jezika, od imena Gabriel. Njegova značenja su: Bog je moja snaga" ili "Božja moć", "Božji čovek" ili "Snažan čovek uz Božju pomoć".

Ime je neraskidivo povezano sa Svetim arhangelom Gavrilom, koji je u hrišćanstvu i islamu poznat kao blagovesnik odnosno onaj koji donosi radosne vesti.

Deca kojima se dodeli ovo ime bivaju zaštićena, jaka i nepokolebljiva.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

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Psihološkinja o deci koja je najviše brinu Izvor: TikTok/mariagambinohq