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Uštipci od tikvica omiljeni su letnji obrok, ali se često dogodi da budu previše mekani ili da se raspadaju tokom prženja. Da biste to izbegli i svaki put dobili hrskave i čvrste uštipke, dovoljno je da primenite jedan jednostavan trik.

Kada pripremate uštipke od tikvica, najvažnije je da tikvice dobro ocedite pre nego što ih pomešate sa ostalim sastojcima. Na taj način uštipci će lepo porumeneti, ostati hrskavi spolja i zadržati svoj oblik.

Recept za najlepše uštipke od tikvica

Potrebno je:

tikvica srednje veličine (oko 500 g)

1 jaje

3 kašike brašna

1 čen belog luka

seckana mirođija

ulje za prženje po potrebi

so i biber po ukusu

Uštipci od tikvica Foto: Shutterstock

Priprema:

Operite tikvicu i krupno je narendajte. Ako koristite mladu tikvicu, nije potrebno da je ljuštite. Posolite je, ostavite da odstoji oko 10 minuta, a zatim je dobro ocedite rukama ili kroz čistu gazu kako biste uklonili višak tečnosti.

Dodajte jaje, sitno seckani beli luk, mirođiju, brašno, so i biber, pa sve kratko promešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu. Masa treba da bude gusta, ali i dalje mekana.

U tiganju zagrejte tanak sloj ulja. Kašikom spuštajte manje količine smese i blago ih spljoštite. Pržite uštipke 2 do 3 minuta sa svake strane, na srednje jakoj temperaturi, dok ne dobiju zlatnosmeđu boju.

Gotove uštipke prebacite na papirni ubrus kako bi upio višak masnoće, a zatim ih poslužite tople uz kiselu pavlaku, grčki jogurt ili umak od belog luka.

(Kurir.rs/Žena)

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