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Jasno je da tokom vrelih dana treba voditi računa o pravilnoj hidrataciji. Ipak, osim vode, vredi posegnuti i za još jednim napitkom koji nutricionisti preporučuju i koji odlično gasi žeđ. Reč je o kefiru. Zašto je dobar izbor kada je napolju sparno i vruće?

Kefir - idealan izbor tokom vrućina

Visoke temperature najviše utiču na decu, starije osobe i hronične bolesnike. Posebno su opasni dehidratacija i pregrevanje, koji mogu da se ispolje glavoboljom, dijarejom, mučninom, dezorijentacijom i izrazitim umorom. Zbog toga je pravilna hidratacija veoma važna, pa tokom vrelih dana uvek treba imati flašu vode pri ruci.

Ipak, vredi piti i kefir. To je fermentisani mlečni napitak koji se dobija dodavanjem kefirnih zrnaca. Organizmu obezbeđuje dragocene elektrolite, poput kalcijuma, natrijuma i kalijuma, koji pomažu u gašenju žeđi.

Fermentisani mlečni napitak Foto: Shutterstock

Kefir može da doprinese i većem nivou energije jer sadrži niz hranljivih materija, među kojima su magnezijum, vitamin C, vitamin B12, gvožđe, mangan i cink. U 100 grama kefira ima oko 50 kalorija, pa organizmu daje više energije od napitaka poput vode ili čaja.

Kefir ne pomaže samo kod žeđi

Kefir ne samo da gasi žeđ i daje energiju, već ima i druga korisna svojstva zahvaljujući hranljivim sastojcima koje sadrži. Pre svega, bogat je probiotskim kulturama koje direktno utiču na crevnu mikrofloru, čime podržavaju rad sistema za varenje i imunološkog sistema.

Sadrži i bakterije iz roda Lactobacillus, koje mogu da pomognu u zaštiti organizma od štetnih bakterija, poput salmonele i ešerihije koli.

Kefir nema mnogo kalorija, zbog čega se često preporučuje osobama koje žele da izgube višak kilograma, ali i sportistima. Osim toga, doprinosi očuvanju zdravlja kostiju, što je posebno važno za starije osobe kod kojih je povećan rizik od osteoporoze.

Navodi se i da može da doprinese sprečavanju taloženja holesterola na zidovima arterija i tako pomogne u zaštiti od ateroskleroze. Kefir se može piti i uveče, a smatra se da tada može da podrži metabolizam.

Kefir sprečava taloženje holesterila na zidovima arterija Foto: STIL

Da li je kefir za svakoga?

Kefir sadrži laktozu, pa bi osobe koje su alergične na proteine kravljeg mleka trebalo da ga izbegavaju. U prodavnicama se, međutim, mogu pronaći i varijante bez laktoze.

Kefir nije uvek dobar izbor ni kod problema sa sistemom za varenje, jer može da pojača tegobe, posebno bolove u stomaku i dijareju.

Šta još piti i jesti tokom vrelih dana?

Tokom vrućina, osim vode i kefira, preporučuju se i namirnice bogate vodom. Među njima je lubenica, koja se sastoji od približno 93 odsto vode, a istovremeno sadrži brojne korisne hranljive materije.

Od voća su dobar izbor i dinje, dok među povrćem prednjače krastavci i paradajz.

Tokom leta bolje izbegavajte teške i veoma slane obroke, jer posle njih osećaj žeđi može da bude još izraženiji.

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