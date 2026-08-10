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Hodanje je jedna od najjednostavnijih fizičkih aktivnosti i ne zahteva ni odlazak u teretanu, ni posebnu opremu, pa ni velike promene u rutini, a može značajno da doprinese potrošnji kalorija i gubitku kilograma.

Redovnom hodanjem možemo da sagorimo kalorije, sačuvamo mišićnu masu dok mršavimo, smanjimo salo na stomaku, pa i da popravimo raspoloženje, piše medicinska platforma Healthline.

Međutim, ako želite da šetnja zaista pomogne u mršavljenju, važno je da hodate pametno i dosledno. Uz to što se krećete važno je na koji način, pa čak i kuda, a EatThis izdvaja nekoliko saveta za šetanje kakvo pomaže u gubitku kilograma.

10 pravila hodanja od kog se mršavi

1. Postavite realan cilj. Nemojte odmah da planirate duge šetnje, ako to ne možete da izvedete zbog posla, umora itd. Bolje je da napravite plan koji odgovara vašem svakodnevnom ritmu, jer je kontinuitet ključan za rezultate.

2. Počnite postepeno. Ako do sad niste bili aktivni, povećavajte broj koraka i trajanje šetnje malo po malo jer ćete tako lakše izgraditi naviku i smanjiti rizik od bolova i povreda.

3. Hodajte bržim tempom. Lagano šetanje jeste korisno, ali brže hodanje povećava potrošnju energije. Idealno je da hodate tempom pri kojem osećate da se telo aktiviralo, ali i dalje možete normalno da razgovarate.

4. Uključite uspon. Hodanje uzbrdo ili po stepenicama dodatno angažuje mišiće nogu i povećava intenzitet treninga bez potrebe za dužim trajanjem šetnje.

Šetnjom do gubitka kilograma Foto: Shutterstock

5. Menjajte rutu. Ako svaki dan idete istom stazom, to može da bude prilično monotono, pa će vam prijati da promenite okruženje, odete u drugi deo grada, neki kutak u prirodi koji retko obilazite itd. To će vas motivisati da hodate duže.

6. Koristite telefon ili sat za praćenje koraka. Praćenje aktivnosti uz pomoć neke aplikacije vam može pomoći da vidite napredak i postepeno povećavate dnevnu aktivnost. Ne morate odmah težiti velikim brojkama pošto je važno samo da se krećete više nego ranije.

7. Pravilno držite telo. Dok hodate, držite leđa uspravno, ramena opušteno, a ruke prirodno pomerajte uz telo. pošto pravilno držanje može da pomogne da više mišića bude uključeno u pokret.

8. Nosite udobnu obuću. Nema prijatne i bezbedne šetnje bez kvalitetnih patika, a poznato je da neudobna obuća može da izazove bolove u stopalima, kolenima ili leđima i da oteža održavanje rutine.

9. Dodajte kratke intervale bržeg hoda. Tokom šetnje možete ubaciti nekoliko minuta bržeg tempa, pa zatim da usporite jer takve promene intenziteta pomažu telu da potroši više energije.

10. Budite dosledni. Najveća greška koju možete da napravite ako pokušavate da smršate uz pomoć šetnje jeste očekivanje da vidite rezultate preko noći. Međutim, ako hodate redovno, uz uravnoteženu ishranu vremenom možete da primetite i da ste smršali i da vam je kondicija bolja.

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