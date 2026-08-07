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Nemojte odmah stavljati luk, papriku i paradajz zajedno, jer se tada povrće ne kuva ravnomerno, a sataraš često ostane vodenast.

Najpre dobro izdinstajte crni luk dok ne postane mekan i staklast. Zatim dodajte papriku i ostavite je da omekša i pusti svoj sok. Tek kada paprika bude potpuno mekana, ubacite paradajz, jer njegova kiselost može usporiti kuvanje i učiniti da paprika ostane tvrda.

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Redosled je važan Foto: youtube/Kuhinja za 10

Za gust i ukusan saft kuvajte sataraš dok višak tečnosti ne ispari, a jaja dodajte tek na kraju, kada se povrće već sjedini. Tako će ostati mekana, a sataraš će dobiti onu prepoznatljivu domaću teksturu uz koju se savršeno slaže kriška hleba.

(Kurir.rs/Najžena)

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Recept za sočne ćufte u sosu od povrća Izvor: Instagram/tencere.yemekleri