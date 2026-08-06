Izloženost opasnim supstancama poput metil-žive i olova u hrani može da negativno deluje na razvoj mozga i izazove doživotne neurološke i razvojne probleme

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Tokom letnjih meseci hrana se kvari osetno brže nego što mnogi pretpostavljaju, a neke namirnice su posebno osetljive. Ako se odmah ne ohlade ili pravilno ne odlože, mogu postati opasne za konzumaciju. Prema pravilima bezbednog rukovanja hranom, bakterije se na toploti razmnožavaju velikom brzinom, zbog čega je ključno kako se postupa sa hranom.

Mlečni proizvodi ne podnose toplotu

Najosetljiviju grupu čine mleko, jogurt, pavlaka i meki sirevi. Portal Healthline navodi da se ti proizvodi mogu pokvariti za samo nekoliko sati ako se ne drže u frižideru. Čim ostanu na toplom, u njima počinju da se množe bakterije, što dovodi do promene mirisa, ukusa i teksture. Zbog toga je važno mlečne proizvode uvek držati na stabilnoj, niskoj temperaturi i što kraće ih ostavljati van frižidera.

Mlečni proizvodi čine najosetljiviju grupu za kvarenje dok je leto Foto: Shutterstock

Meso i riba nose visok rizik

Sveže meso i riba su idealna podloga za razvoj bakterija. Prema podacima Američke službe za bezbednost i inspekciju hrane, opasne bakterije mogu se razviti već nakon dva sata na sobnoj temperaturi. Tokom letnjih vrućina taj period je još kraći, što direktno povećava rizik od trovanja hranom. Meso i ribu zato treba odmah nakon kupovine staviti u frižider ili zamrzivač i ne smeju se ostavljati na kuhinjskim radnim površinama.

Meso je na drugom mestu po brzini kvarenja tokom visokih temperatura Foto: Shutterstock

Šta sa voćem i povrćem?

Iako se većina voća i povrća čuva na hladnom, to pravilo ne važi za sve vrste. Medical News Today piše da je paradajz, banane i avokado bolje držati na sobnoj temperaturi jer im hlađenje narušava ukus i teksturu. S druge strane, bobičasto voće, iseckani plodovi i lisnato povrće brzo gube svežinu i propadaju ako nisu u frižideru. Važno je razvrstati namirnice prema osetljivosti i ne stavljati sve automatski u frižider.

Voće i povrće najsporije se kvare tokom leta Foto: Shutterstock

Oprez sa jajima i pripremljenom hranom

Jaja i gotova jela, poput testenine, pirinča ili mesnih obroka, predstavljaju rizik koji se leti često zanemaruje. Iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) ističu da nepravilno odložena gotova hrana postaje plodno tlo za bakterije koje uzrokuju stomačne probleme. Jaja su nešto otpornija, ali se tokom vrućina preporučuje da se drže u frižideru. Pripremljena jela treba ohladiti što je brže moguće i ne ostavljati ih na stolu satima.

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