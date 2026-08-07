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Leto je mnogima omiljeni deo godine ne samo zbog vedrih i sunčanih dana nego i zato što tada uživamo u slasnim kajsijama, breskvama i nektarinama, šljivama, trešnjama... Ali zašto bismo se sladili letnjim ukusima samo ovih nekoliko meseci?

Sada je, zapravo, pravo vreme da sačuvate svoje omiljeno letnje voće za hladnije mesece. Kajsije, breskve, nektarine, šljive, višnje, trešnje, jagode i maline mogu uspešno da se zamrznu, ali mnogi se razočaraju kad ih izvade iz zamrzivača i shvate da voćke više nemaju onu lepu boju i svež izgled.

Zašto voće crni?

Razlog je oksidacija, pošto kad presečete voće njegovo "meso" dolazi u kontakt s kiseonikom iz vazduha. Tad se aktiviraju enzimi koji pokreću proces oksidacije, isti onaj zbog kojeg jabuka ili banana potamne kada ih ostavite isečene.

Ukoliko se voće zamrzne, to može da uspori, ali ne i da potpuno zaustavi ovaj proces.

smrznuto voće
Smrznuto voće Foto: Rimma Bondarenko / Alamy / Profimedia

Trik koji sprečava tamnjenje voća

Najjednostavniji način da sačuvate boju voća jeste da iskoristite limunov sok.

Limunska kiselina, naime, usporava oksidaciju jer sprečava enzime da brzo reaguju sa kiseonikom, pa pomaže da voće zadrži svežiji izgled i nakon odmrzavanja.

Kako pravilno zamrznuti voće?
1. Izaberite zdrave plodove, zrele, ali čvrste i bez oštećenja.
2. Operite i dobro osušite voće.
3. Uklonite koštice i isecite voće.
4. Lagano poprskajte isečeno voće limunovim sokom i nežno promešajte kako bi svi komadi bili obuhvaćeni tankim slojem.
5. Prvo zamrznite isečeno voće na tacni.
6. Tek kad se zamrzne, prebacite ga u kese za zamrzivač.

(Kurir.rs/Glossy)

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KAKO DA ISEČETE LUBENICU NA ŠTAPIĆE Izvor: Instagram/kalejunkie