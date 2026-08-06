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Ako ste u dugotrajnoj vezi ili braku, privlačnost prema drugoj osobi može da izazove neprijatnost i osećaj krivice, čak i kada ste zadovoljni svojim odnosom. Takve emocije se često povezuju s nezadovoljstvom ili slabljenjem ljubavi, ali stručnjaci ističu da se one javljaju mnogo češće nego što se misli i da ne znače automatski da je veza u krizi. Profesor filozofije i stručnjak za emocije Aron Ben-Zeev naglašava da romantična iskušenja nisu suprotnost ljubavi.

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"Suprotnost ljubavi nije iskušenje, nego ravnodušnost“, ističe.

Privlačnost prema drugoj osobi javlja se spontano i nije nešto što može svesno da se kontroliše. Emocije se najčešće bude kada upoznamo nekog novog ili zanimljivog jer naš mozak prirodno reaguje na promene i nova iskustva. Sasvim je moguće osetiti simpatiju ili privlačnost prema nekome, a istovremeno iskreno voleti partnera i biti predan vezi.

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Ben Zeev razlikuje dve vrste romantične privlačnosti. Jedna se temelji na fizičkoj privlačnosti i seksualnoj želji, dok druga proizlazi iz osećaja bliskosti, razumevanja i emocionalne povezanosti s drugom osobom. Obe mogu da se pojave i kod ljudi koji su zadovoljni svojim odnosom. "Iskušenje je gotovo univerzalno iskustvo, ali neverstvo nije“, kaže stručnjak. Privlačnost je emocija, dok je odluka hoće li neko preći granicu pitanje ličnog izbora i odgovornosti prema partneru, prenosi Psychology Today.

Foto: Shutterstock

Uspešne i dugotrajne veze ne temelje se samo na emocijama, već i na međusobnom razumevanju, odgovornosti i želji da se odnos očuva. Pojedinci u stabilnim vezama često izbegavaju situacije koje bi mogle da podstaknu razvoj dubljih osećanja prema drugoj osobi, te više ulažu u odnos koji već imaju. Istraživanja pokazuju da se osobe s razvijenom samokontrolom ređe nalaze u situacijama koje povećavaju rizik od neverstva jer unapred postavljaju jasne granice. Prolazna privlačnost prema nekome ne čini vas lošim partnerom. Ako delujete na osnovu tih osećanja i pređete unapred dogovorene granice vašeg odnosa, mogli biste ozbiljno da narušite partnerovo poverenje. Ljubav nije samo kratkotrajna emocija, nego i odluka da ćete se prema partneru odnositi s razumevanjem i poštovanjem i biti spremni da negujete svoj odnos iz dana u dan.

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