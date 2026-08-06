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Sveta Petka Trnova, poznata i kao Trnova Petka, obeležava se 8. avgusta po novom kalendaru (26. jula po starom). Ovaj praznik posvećen je Svetoj prepodobnoj mučenici Paraskevi Rimskoj i razlikuje se od praznika Svete Petke (27. oktobra).

U srpskom narodu Sveta Petka Trnova ima veliki značaj, posebno među ženama, a uz nju se vezuje veliki broj običaja koji su se prenosili s kolena na koleno.

Narodni običaji za Trnovu Petku

U mnogim krajevima Srbije žene na ovaj dan ne obavljaju kućne poslove. Ne pere se veš, ne šije se, ne plete i ne prede, jer se veruje da bi u suprotnom tokom godine mogle da imaju bolove ili trnjenje u rukama. Upravo po tom narodnom verovanju praznik je dobio naziv "Trnova Petka".

Postoji običaj da se na ovaj dan ne mesi hleb i ne loži peć bez velike potrebe. Takođe se ne iznosi pepeo iz kuće, jer se smatra da to donosi nemir i neslogu u domaćinstvu.

Žene i devojke rano ujutru beru sveže poljsko ili baštensko cveće kojim ukrašavaju dom. Veruje se da će tako u kući cele godine vladati mir, sloga i blagostanje.

Sveta Petka Trnova Foto: Profimedia

Narodno verovanje kaže da je na Trnovu Petku dobro obući novu ili najlepšu odeću, naročito deci i devojkama, kako bi ih tokom godine pratila sreća, zdravlje i napredak.

U pojedinim krajevima žene poste sedam dana pre praznika kako bi se na sam dan Trnove Petke pričestile. Dan se provodi u molitvi, miru i zahvalnosti Bogu, bez svađe i teških poslova.

U mestima gde postoje hramovi ili izvori posvećeni Trnovoj Petki organizuju se zavetine, litije i narodni sabori. Vernici dolaze na bogosluženje, pale sveće i mole se za zdravlje porodice, naročito za zdravlje žena i dece.

U narodu postoji verovanje da Trnova Petka posebno pomaže osobama koje imaju probleme sa vidom. Zbog toga se pojedini vernici mole ovoj svetiteljki za ozdravljenje očiju i posećuju izvore koji se nalaze uz njene crkve. Ovo verovanje vezano je upravo za Paraskevu Rimljanku, koja se u narodnoj tradiciji smatra zaštitnicom slepih i slabovidih.

Najvažnija poruka ovog praznika jeste da se dan provede u miru, molitvi i dobročinstvu. U srpskoj tradiciji Trnova Petka ostala je upamćena kao praznik koji podseća na poštovanje porodice, skromnost, pomaganje siromašnima i čuvanje domaće sloge.

(Kurir.rs/Žena)

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