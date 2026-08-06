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Tokom vrelih dana prvo što mnogi urade jeste da sveže voće prebace u frižider kako bi duže trajalo. Međutim, nisu sve voćke namenjene za čuvanje na niskim temperaturama.

Nekim vrstama hladnoća može da promeni ukus, teksturu i uspori pravilno sazrevanje, pa umesto da im produži rok trajanja, ona im samo ubrza proces kvarenja.

Paradajz

Paradajz Foto: Shutterstock



Iako ga često čuvamo u frižideru,paradajz zapravo ima bolji ukus kada stoji na sobnoj temperaturi. Niske temperature mogu da utiču na njegovu teksturu i da ublaže aromu. Isto važi i za neke vrste voća koje tokom leta često završavaju na polici frižidera.

Banane

Banane su među najpoznatijim primerima voća koje ne voli hladnoću. Kada ih stavite u frižider, kora može brzo potamneti zbog niske temperature, dok unutrašnjost može da ostane nezrela ili da omekša previše.

Najbolje je da ih držite na sobnoj temperaturi, dalje od direktnog sunca. Ako želite da usporite sazrevanje, odvojite banane jednu od druge ili zaštite vrhove peteljki folijom.

Breskve i kajsije

Breskve Foto: Shutterstock



Letnje voće poput breskvi, nektarina i kajsija najlepši ukus razvija dok sazreva na sobnoj temperaturi. Ako ih prerano stavite u frižider, mogu ostati tvrđe, manje mirisne i sa slabije izraženom slatkoćom.

Kada potpuno sazru, možete ih rashladiti nekoliko sati pre jela kako bi bile osvežavajuće, ali dugotrajno čuvanje u frižideru nije najbolja opcija.

Mango i avokado

Egzotično voće koje još nije spremno za jelo treba ostaviti van frižidera. Hladnoća može usporiti proces sazrevanja, pa će plod biti tvrd i bezukusan. Tek kada sazri, može se prebaciti u frižider kako bi duže bilo sveže.

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