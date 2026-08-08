Kako se rešiti neprijatnog mirisa iz sudopere: Ovo će vam sačuvati novac, posebno tokom letnjih dana
Neprijatan miris iz sudopere najčešće nastaje zbog nakupljenih masnoća, ostataka hrane i bakterija u odvodu i sifonu. Tokom letnjih dana i visokih temperatura ovi mirisi su intenzivniji i još neprijatniji. Međutim, mogu se jednostavno neutralisati.
1. Metoda sa sodom bikarbonom i sirćetom
Sipajte pola šolje sode bikarbone direktno u odvod.
Prelijte sa jednom šoljom alkoholnog sirćeta. Doći će do reakcije sa penom koja razlaže masnoću i neutrališe mirise.
Ostavite da deluje 15 do 20 minuta.
Isperite odvod sa punim loncem ključale vode.
2. Čišćenje sifona
Ako se miris i dalje oseća, uzrok je verovatno fizička prljavština zaglavljena u plastičnom sifonu ispod sudopere.
Postavite kofu ili lavor ispod plastičnog čepa na dnu sifona.
Odvijte čep rukom, pustite da prljava voda i talog iscure u kofu.
Očistite unutrašnjost starom četkicom, isperite i zavijte čep nazad.
Dodatni savet za svežinu
Jednom nedeljno u odvod ubacite iseckane kore od limuna ili limete i prelijte ih vrućom vodom, ili sipajte par kašika krupne morske soli i isperite hladnom vodom kako biste sastrugali blage naslage.