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Neprijatan miris iz sudopere najčešće nastaje zbog nakupljenih masnoća, ostataka hrane i bakterija u odvodu i sifonu. Tokom letnjih dana i visokih temperatura ovi mirisi su intenzivniji i još neprijatniji. Međutim, mogu se jednostavno neutralisati.

1. Metoda sa sodom bikarbonom i sirćetom

Sipajte pola šolje sode bikarbone direktno u odvod.

Prelijte sa jednom šoljom alkoholnog sirćeta. Doći će do reakcije sa penom koja razlaže masnoću i neutrališe mirise.

Ostavite da deluje 15 do 20 minuta.

Isperite odvod sa punim loncem ključale vode.

žena pere sudove
Foto: Roberto V.A/Shutterstock

2. Čišćenje sifona

Ako se miris i dalje oseća, uzrok je verovatno fizička prljavština zaglavljena u plastičnom sifonu ispod sudopere.

Postavite kofu ili lavor ispod plastičnog čepa na dnu sifona.

Odvijte čep rukom, pustite da prljava voda i talog iscure u kofu.

Očistite unutrašnjost starom četkicom, isperite i zavijte čep nazad.

Dodatni savet za svežinu
Jednom nedeljno u odvod ubacite iseckane kore od limuna ili limete i prelijte ih vrućom vodom, ili sipajte par kašika krupne morske soli i isperite hladnom vodom kako biste sastrugali blage naslage.

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