Slušaj vest

Britanka Beti Bromidž iz Čeltenama ponovo je pomerila granice i sa 97 godina oborila sopstveni Ginisov rekord kao najstarija žena na svetu koja je izvela takozvani „wing walking“ – vožnju pričvršćena za krilo aviona tokom leta.

Ova hrabra vremešna dama do sada je čak šest puta letela na spoljašnjem delu aviona, a prvi put se na ovaj podvig odlučila kada je imala 87 godina.

Rekord oborila četiri godine nakon prethodnog

Beti je pre četiri godine prvi put ušla u Ginisovu knjigu rekorda, a u utorak, 4. avgusta, ponovo se vinula u nebo kako bi oborila sopstveni rekord.

– U suprotnom bi mi život bio dosadan. Ne mogu da vozim, ne vidim baš najbolje i to me ponekad frustrira. Zato želim da radim ono što još mogu – rekla je za BBC.

Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Letela i zbog humanitarnog cilja

Ovoga puta let je imao i humanitarni karakter. Beti je prikupljala sredstva za Opštu bolnicu u Čeltenamu, čije je osoblje brinulo o njoj nakon što je u avgustu 2025. godine doživela moždani udar.

– U bolnici su se prema meni ophodili divno. Moždani udar je uticao na moj govor, ali je sve ostalo u redu – rekla je.

Da bi zvanično oborila rekord, morala je da provede najmanje pet minuta u vazduhu, uključujući poletanje i sletanje.

Već razmišlja o novom izazovu

Iako ima 97 godina, Beti ne planira da se zaustavi.

– Ako za nekoliko godina i dalje budem ovde, mogli bismo ponovo da pokušamo. Kada imate 97 godina, čega uopšte treba da se plašite? – poručila je gostujući u emisiji Good Morning Britain.

Na pitanje da li ima savet za druge ljude, odgovorila je bez razmišljanja.

– Nikada ne smete da kažete „ne mogu“. To nije prava reč. Recite: „Uradiću ako mogu“, ali „ne mogu“ nije deo mog rečnika.

Dodala je da je mnogo ljudi govorilo kako oni nikada ne bi uradili nešto slično.

– Govorili su: „Ja to nikada ne bih mogao.“ A ni ja nisam mislila da ću. Imala sam 87 godina kada sam prvi put pomislila: „Videla sam to, čula za to, hajde da probam.“

Bez trunke straha

Neposredno pre poletanja novinar ITV-a upitao ju je da li je nervozna.

– Ne, nikada nisam nervozna. Nisam takva osoba. Šta bude, biće – odgovorila je.

Potom se popela oko četiri i po metra na krilo aviona, gde su je pričvrstili sigurnosnim pojasevima pre poletanja.

Snimci pokazuju kako avion izvodi čak i puni vazdušni luping, dok Beti, pričvršćena za krilo, sa osmehom uživa u letu.

– Bilo je sjajno. Malo je treslo, ali bilo je fantastično – rekla je nakon sletanja.

Rekorde obaraju i u poznim godinama

Titulu najstarijeg muškarca koji je izveo „wing walking“ trenutno drži Hari Hizman, veteran Drugog svetskog rata. On je rekord postavio u maju ove godine, kada je leteo iznad britanskog sela pričvršćen za avion.

I on je svoj podvig iskoristio u humanitarne svrhe, prikupljajući novac za fondaciju koja pomaže deci oboleloj od raka, u znak sećanja na svoju suprugu i sina.