Sa 97 godina oborila Ginisov rekord: Ono šta je radila na krilu aviona ne smeju ni duplo mlađi od nje!
Britanka Beti Bromidž iz Čeltenama ponovo je pomerila granice i sa 97 godina oborila sopstveni Ginisov rekord kao najstarija žena na svetu koja je izvela takozvani „wing walking“ – vožnju pričvršćena za krilo aviona tokom leta.
Ova hrabra vremešna dama do sada je čak šest puta letela na spoljašnjem delu aviona, a prvi put se na ovaj podvig odlučila kada je imala 87 godina.
Rekord oborila četiri godine nakon prethodnog
Beti je pre četiri godine prvi put ušla u Ginisovu knjigu rekorda, a u utorak, 4. avgusta, ponovo se vinula u nebo kako bi oborila sopstveni rekord.
– U suprotnom bi mi život bio dosadan. Ne mogu da vozim, ne vidim baš najbolje i to me ponekad frustrira. Zato želim da radim ono što još mogu – rekla je za BBC.
Letela i zbog humanitarnog cilja
Ovoga puta let je imao i humanitarni karakter. Beti je prikupljala sredstva za Opštu bolnicu u Čeltenamu, čije je osoblje brinulo o njoj nakon što je u avgustu 2025. godine doživela moždani udar.
– U bolnici su se prema meni ophodili divno. Moždani udar je uticao na moj govor, ali je sve ostalo u redu – rekla je.
Da bi zvanično oborila rekord, morala je da provede najmanje pet minuta u vazduhu, uključujući poletanje i sletanje.
Već razmišlja o novom izazovu
Iako ima 97 godina, Beti ne planira da se zaustavi.
– Ako za nekoliko godina i dalje budem ovde, mogli bismo ponovo da pokušamo. Kada imate 97 godina, čega uopšte treba da se plašite? – poručila je gostujući u emisiji Good Morning Britain.
Na pitanje da li ima savet za druge ljude, odgovorila je bez razmišljanja.
– Nikada ne smete da kažete „ne mogu“. To nije prava reč. Recite: „Uradiću ako mogu“, ali „ne mogu“ nije deo mog rečnika.
Dodala je da je mnogo ljudi govorilo kako oni nikada ne bi uradili nešto slično.
– Govorili su: „Ja to nikada ne bih mogao.“ A ni ja nisam mislila da ću. Imala sam 87 godina kada sam prvi put pomislila: „Videla sam to, čula za to, hajde da probam.“
Bez trunke straha
Neposredno pre poletanja novinar ITV-a upitao ju je da li je nervozna.
– Ne, nikada nisam nervozna. Nisam takva osoba. Šta bude, biće – odgovorila je.
Potom se popela oko četiri i po metra na krilo aviona, gde su je pričvrstili sigurnosnim pojasevima pre poletanja.
Snimci pokazuju kako avion izvodi čak i puni vazdušni luping, dok Beti, pričvršćena za krilo, sa osmehom uživa u letu.
– Bilo je sjajno. Malo je treslo, ali bilo je fantastično – rekla je nakon sletanja.
Rekorde obaraju i u poznim godinama
Titulu najstarijeg muškarca koji je izveo „wing walking“ trenutno drži Hari Hizman, veteran Drugog svetskog rata. On je rekord postavio u maju ove godine, kada je leteo iznad britanskog sela pričvršćen za avion.
I on je svoj podvig iskoristio u humanitarne svrhe, prikupljajući novac za fondaciju koja pomaže deci oboleloj od raka, u znak sećanja na svoju suprugu i sina.