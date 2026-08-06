Snažna molitva za potomstvo koju žene sutra izgovaraju: Sveta Ana je zaštinica svih majki
Srpska pravoslavna crkva 7. avgusta po novom kalendaru slavi praznik Uspenije Svete Ane, majke Presvete Bogorodice. Glavni praznik Svete Ane je 9. septembra, ali se 7. avgust obeležava u spomen na njeno upokojenje, odnosno smrt.
Sveta Ana vekovima zauzima posebno mesto u srcima pravoslavnih vernika, a u srpskom narodu naročito je poštovana kao zaštitnica žena, majčinstva i porodice. Njoj se najčešće obraćaju žene koje žele potomstvo, jer je prema hrišćanskom predanju upravo ona, nakon dugih godina čekanja i molitve, rodila Presvetu Bogorodicu Mariju.
Molitava Svetoj Ani:
"Sveta majko Ano, koja si od Boga odabrana da postaneš majkom onoj što nam je rodila božanski Spas, tebi se plačući obraćam za tvoj moćni zagovor. Izmoli mi kod svog i mog Boga milost, da budem danas i sve dane svoga života poštena, čestita, čista i trezna, ćutljiva, vredna, milosrdna i bogobojažljiva žena."
Život Svete Ane ostao je simbol vere i istrajnosti. Njena priča podseća vernike da se nada ne gubi ni kada odgovori na molitve ne dolaze odmah, već da strpljenje i vera imaju posebno mesto u hrišćanskoj tradiciji.
Posebno mesto Sveta Ana ima među ženama koje žele da postanu majke. Razlog za to nalazi se upravo u predanju da je ona rodila Presvetu Bogorodicu u poznim godinama, nakon dugog perioda čekanja.
Kada su dobili dete, Sveti Joakim i Sveta Ana zavetovali su se da će svoju ćerku posvetiti Bogu. Prema predanju, Marija je od treće do dvanaeste godine živela u hramu, gde je odrastala u veri. Zbog svog životnog puta, Sveta Ana se smatra simbolom nade za sve one koji dugo čekaju na ostvarenje roditeljstva. Vernici joj se obraćaju u molitvama tražeći utehu, snagu i Božju pomoć.
(Kurir.rs/Ona)