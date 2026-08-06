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Srpska pravoslavna crkva 7. avgusta po novom kalendaru slavi praznik Uspenije Svete Ane, majke Presvete Bogorodice. Glavni praznik Svete Ane je 9. septembra, ali se 7. avgust obeležava u spomen na njeno upokojenje, odnosno smrt.

Sveta Ana vekovima zauzima posebno mesto u srcima pravoslavnih vernika, a u srpskom narodu naročito je poštovana kao zaštitnica žena, majčinstva i porodice. Njoj se najčešće obraćaju žene koje žele potomstvo, jer je prema hrišćanskom predanju upravo ona, nakon dugih godina čekanja i molitve, rodila Presvetu Bogorodicu Mariju.

Molitva Foto: Shutterstock

Molitava Svetoj Ani:

"Sveta majko Ano, koja si od Boga odabrana da postaneš majkom onoj što nam je rodila božanski Spas, tebi se plačući obraćam za tvoj moćni zagovor. Izmoli mi kod svog i mog Boga milost, da budem danas i sve dane svoga života poštena, čestita, čista i trezna, ćutljiva, vredna, milosrdna i bogobojažljiva žena."

Život Svete Ane ostao je simbol vere i istrajnosti. Njena priča podseća vernike da se nada ne gubi ni kada odgovori na molitve ne dolaze odmah, već da strpljenje i vera imaju posebno mesto u hrišćanskoj tradiciji.

Foto: Printscreen

Posebno mesto Sveta Ana ima među ženama koje žele da postanu majke. Razlog za to nalazi se upravo u predanju da je ona rodila Presvetu Bogorodicu u poznim godinama, nakon dugog perioda čekanja.

Kada su dobili dete, Sveti Joakim i Sveta Ana zavetovali su se da će svoju ćerku posvetiti Bogu. Prema predanju, Marija je od treće do dvanaeste godine živela u hramu, gde je odrastala u veri. Zbog svog životnog puta, Sveta Ana se smatra simbolom nade za sve one koji dugo čekaju na ostvarenje roditeljstva. Vernici joj se obraćaju u molitvama tražeći utehu, snagu i Božju pomoć.