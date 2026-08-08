Slušaj vest

Tek kada je prišla oltaru, Alisa Amoroso primetila je da raskošni cvetni aranžmani nisu napravljeni samo od cveća. Među nežnim laticama i zelenilom nalazile su se glavice karfiola i kupusa. Iznenađena prizorom, odmah se okrenula ka budućem suprugu, a njihov razgovor i smeh kasnije su postali hit na društvenim mrežama.

Ova 35-godišnjakinja je snimak neobičnog trenutka objavila na TikToku, gde ga je pogledalo više od 11 miliona ljudi. Iako bi mnoge mlade ovakvo iznenađenje verovatno dočekale sa negodovanjem, Alisa je povrće među cvećem proglasila jednim od najdražih detalja sa svog venčanja.

Ušteda bez odricanja od raskoši

Foto: tiktok/alyssaamoroso

Alisa i njen suprug venčali su se 21. aprila u luksuznom hotelu „The Cape“ u Kabo San Lukasu, u Meksiku. Kako su u završnici priprema morali da smanje predviđene troškove, od organizatorke su zatražili da pronađe povoljnije rešenje za dekoraciju.

Jedini uslov bio je da aranžmani, uprkos uštedi, zadrže bogat i elegantan izgled. Organizatori su zato odlučili da cveće dopune karfiolom i kupusom, čiji su se oblici i boje gotovo neprimetno uklopili u ostatak dekoracije.

Idejno rešenje bilo je prikazano i na skicama koje je mlada odobrila. Ipak, nakon velikog broja odluka koje je morala da donese pred venčanje, nije se naročito zadržavala na detaljima.

„Bili smo u završnoj fazi planiranja i potpuno me iscrpelo donošenje odluka. Odobrila sam skice, ali ih nisam dovoljno pažljivo pregledala, kao što je verovatno trebalo“, prisetila se Alisa.

Nije shvatila da govore o pravom kupusu

Foto: tiktok/alyssaamoroso

Da nešto nije sasvim uobičajeno nije joj bilo jasno čak ni kada je organizatorka, nedelju dana pre ceremonije, pomenula kupus. Alisa je pretpostavila da se iza tog naziva krije neka njoj nepoznata vrsta cveta, pa nije postavljala dodatna pitanja.

Na dan venčanja sa balkona hotelske sobe posmatrala je postavljanje dekoracije. Aranžmani su joj sa te udaljenosti izgledali predivno, zbog čega nije ni pokušavala da utvrdi od čega su napravljeni.

Pravo iznenađenje usledilo je tek tokom ceremonije.

„Čim sam stala pred oltar, pogledala sam supruga i šapnula mu: ‘Čekaj… je li to karfiol?’ Pogledali smo se i odmah počeli da se smejuljimo“, ispričala je.

Snimak pogledalo više od 11 miliona ljudi

Alisa je 24. jula objavila video sa ceremonije uz poruku: „Ja kada sam došla do oltara i shvatila da se u cveću nalaze glavice karfiola.“

Neobična dekoracija odmah je privukla pažnju korisnika TikToka, a snimak je ubrzo premašio 11 miliona pregleda. Mlada, međutim, nije zažalila zbog odluke organizatora. Naprotiv, upravo je neočekivano otkriće postalo uspomena koju će, kako kaže, dugo pamtiti.

„Iskreno, to mi je bio najdraži trenutak venčanja jer ću se tome uvek smejati, a izgledalo je i predivno“, zaključila je Alisa.

Video: Mladoženja razvaljuje vrata