Slušaj vest

Japanke imaju poseban pristup pranju kose koji se zasniva na nežnom čišćenju, pravilnoj masaži i pažljivom odnosu prema dužini kose. Upravo zbog toga mnogi smatraju da kosa nakon ovakve nege izgleda mekše, sjajnije i urednije, kao posle tretmana u frizerskom salonu. U japanskim salonima kompletan postupak može trajati i duže od sat vremena, ali se najvažniji delovi ove rutine lako mogu primeniti i kod kuće.

Sve počinje pre kvašenja kose

Pre nego što pokvasite kosu, odvojite tri do pet minuta za masažu vlasišta. Vrhovima prstiju pravite nežne kružne pokrete, bez korišćenja noktiju i bez jakog pritiskanja. Ovaj korak pomaže da se uklone mrtve ćelije kože, podstakne cirkulacija i pripremi vlasište za pranje.

Pasaža glave Foto: amanaimages, amana images inc. / Alamy / Profimedia

Pre šamponiranja može se naneti i mala količina ulja, poput kokosovog, ricinusovog ili arganovog. Ulje se nanosi na vlasište i ostavlja da deluje oko pet do 10 minuta. Važno je ne preterivati sa količinom, nekoliko kapi biće sasvim dovoljno. Ako stavite previše ulja, kosa će zahtevati više pranja kako bi se potpuno uklonili ostaci.

Šampon se ne stavlja direktno na kosu

Jedna od čestih grešaka jeste nanošenje velike količine šampona direktno na teme. Japanska rutina podrazumeva drugačiji pristup. Najpre se mala količina šampona utrljava među dlanovima dok ne počne da se stvara pena, a zatim se nanosi na koren kose. Vlasište se nežno masira kružnim pokretima, dok se pena postepeno raspoređuje niz kosu.

Kosu ne treba snažno trljati jednu o drugu niti skupljati u čvrstu kuglu na vrhu glave, jer to može dovesti do oštećenja i dodatnog mršenja.

Prvo šamponiranje uklanja nečistoće i višak sebuma, dok drugo služi za detaljnije čišćenje. Tokom oba pranja najvažnije je nežno masirati kožu glave vrhovima prstiju.

Šamponiranje, dva puta, nežnim pokretima Foto: amanaimages, amana images inc. / Alamy / Profimedia

Najveća greška je grubo pranje dužine

Stručnjaci za negu kose često upozoravaju da se najveća šteta pravi upravo na dužini. Previše trljanja i stvaranja velike količine pene na krajevima može oštetiti dlaku, učiniti je suvom i povećati mršenje. Zato je dovoljno da se pena koja nastaje pri pranju vlasišta samo lagano provuče kroz dužinu tokom ispiranja.

Nakon šamponiranja nanosi se regenerator, a mnogi koji prate ovu rutinu završavaju pranje ispiranjem hladnijom vodom. Veruje se da to pomaže da kosa bude glatkija, manje naelektrisana i da bolje reflektuje svetlost. S druge strane, sve je više onih koji se kunu u praksu takozvanog obrnutog pranja kose.

Iako ova metoda ne predstavlja čarobni trik koji preko noći menja strukturu kose, pažljiviji odnos prema vlasištu i način na koji peremo kosu mogu napraviti veliku razliku u njenom izgledu i osećaju na dodir.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Pranje kose