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Kotor će ovog avgusta postati epicentar modne elegancije i kreativnosti-drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang biće održano 14. i 15. avgusta na Trgu od oružja.

Ovaj jedinstveni događaj okuplja renomirana imena sa modne scene Crne Gore i regiona, ali i donosi nešto potpuno novo – drugi showroom ovakvog tipa na Balkanu 16. avgusta.

Modni program 14. avgusta otvara srpski dizajner koji u poslednje vreme privlači veliku pažnju svojom kolekcijom Marko Krstić, dok će nakon njega publika uživati u predstavljanju uvek inovativne Sanje Matijević.

Foto: Privatna arhiva

Svoje modne vizije 15. avgusta predstaviće cijenjena crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najtraženijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić.

Poseban akcenat biće stavljen i na crveni tepih, gde će biti nagrađene najstilizovanije dame na istom.

Fashion Bang ne samo da postavlja nove estetske standarde, već simbolično otvara vrata jednoj novoj modnoj eri Crne Gore – samouvjereno, hrabro i sa stilom.

Modni događaj će biti održan pod pokroviteljstvom Opštine Kotor.