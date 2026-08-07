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Teodora Skerit, 26-godišnjakinja iz Dorseta u Ujedinjenom Kraljevstvu, nije ni slutila da će njena subotnja kupovina u lokalnoj sekend hend prodavnici postati viralna senzacija. Dok je iz zabave isprobavala starinsku venčanicu, prekinuo ju je susret koji je pokrenuo lavinu rasprava na internetu.

"Nemoj to da radiš"

Teodora, koja na društvenim mrežama objavljuje pod imenom @itstheajune, priznaje da ima "slabost prema lepim haljinama" i jednostavno nije mogla da odoli a da ne isproba jednu venčanicu na koju je naišla. Iako nije verena niti je, kako kaže, "još spremna za to", odlučila je da zabeleži taj trenutak za svoj TikTok kanal.

"Obožavam 'charity shopping' i provela sam divnu subotu obilazeći prodavnice u svom kraju. Snimala sam to za TikTok i dogodilo se da je kamera bila uključena baš kada mi je prišla ova gospođa," ispričala je

Na snimku se vidi kako Teodori, dok drži venčanicu preko svoje odeće, prilazi starija žena sa tihim, ali jasnim upozorenjem. "Nemoj to da radiš. Veruj mi. Imam 70 godina i u braku sam 52 godine," šapnula joj je, a Teodora se nasmejala i odgovorila joj: "Nisam verena, ne brinite. Samo kada vidim lepu haljinu, moram da je isprobam."

Kasnije je objasnila da je u prvom trenutku bila zbunjena i da nije bila sigurna da li se žena šali.

"Ali kada sam videla da ima vragolast osmeh na licu, znala sam da smem da se nasmejem", dodala je.

Video postao poprište žustrih rasprava o braku

Teodora je ostala zapanjena kada je njen video postao viralan, prikupivši više od dva miliona pregleda. Međutim, iznenađenje je pratio i šok, jer se njen odeljak za komentare pretvorio u pravo "bojno polje". Korisnici su se žustro prepirali, iznoseći potpuno suprotstavljena stavove i iskustva o braku. Dok su jedni podržavali savet 70-godišnjakinje, tvrdeći da je brak precenjen, drugi su branili instituciju braka i delili svoja pozitivna iskustva.

"Ipak, dobila sam nekoliko divnih privatnih poruka od žena koje su želele da se uvere da taj komentar nisam uzela k srcu, što je bilo jako slatko", ispričala je Skerit za časopis People.

Starica joj prišla dok je isprobavala venčanicu, pa je šokirala Foto: Printscreen/TikTok/thea june

"Bilo mi je veoma zanimljivo da čitam o svačijim iskustvima, ali na kraju dana, to su samo to - njihova iskustva."

Potraga za savršenom haljinom

Uprkos viralnoj drami i podeljenim mišljenjima, Teodora nije dozvolila da joj to iskustvo pokvari pogled na budućnost. Štaviše, potvrdila je da je apsolutno otvorena za ideju da svoju venčanicu jednog dana pronađe upravo u sekend hend prodavnici. Njen stav odražava rastući trend održivosti u svetu venčanja.

"Verujem da sva odeća zaslužuje drugi život ako je još u dobrom stanju. Mnogi ljudi jednostavno doniraju svoje venčanice kako bi one mogle da dožive još jednu ljubavnu priču. Zato apsolutno, da, ako pronađem onu savršenu, kupila bih sekend hend venčanicu," objasnila je i dodala da uz ekološku komponentu i podršku humanitarnim organizacijama, ističe i onu praktičnu: "Ne samo da je to dobro za životnu sredinu i u humanitarne svrhe, već je i puno povoljnije za budžet".

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