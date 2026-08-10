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Iako originalni parfem nije sačuvan, istorijski izvori otkrivaju koje su mirisne note bile najcenjenije na osmanskom dvoru i kakve su mirise birale žene iz harema.

Ruža je imala posebno mesto u osmanskoj kulturi i smatrala se jednim od najdragocenijih mirisa. Ružina vodica i eterično ulje od ruže koristili su se u svakodnevnoj nezi tela i kose, za osvežavanje odeće i mirisanje dvorskih odaja. Kao simbol elegancije, ljubavi i ženstvenosti, ruža je bila neizostavan deo rituala lepote na dvoru.

Osim ruže, žene u haremu birale su i druge raskošne cvetne mirise. Jasmin je bio cenjen zbog svoje nežne i zavodljive arome, narandžin cvet predstavljao je luksuz i prefinjenost, dok je ljubičica osvajala suptilnim i pomalo tajanstvenim mirisom.

Mošus je bio jedan od najcenjenijih sastojaka u osmanskim parfemima. Njegov topao, bogat i intenzivan miris koristio se u malim količinama, najčešće u spoju sa ružom, amberom i pažljivo odabranim začinima. U osmanskom društvu predstavljao je simbol luksuza i visokog statusa, zbog čega su ga rado koristili i žene i muškarci iz najuglednijih društvenih slojeva.

Parfemi Foto: Shutterstock

Pored cvetnih nota, značajno mesto u osmanskim mirisnim kompozicijama zauzimali su amber, sandalovina, cimet, karanfilić i šafran. Njihova skladna kombinacija stvarala je postojane parfeme čiji se miris dugo zadržavao na koži i odeći, što je na osmanskom dvoru smatrano izrazom elegancije, prefinjenosti i raskoši.

U haremu su se umesto savremenih parfema u spreju najčešće koristila mirisna ulja. Nanosila su se na zglobove, vrat i kosu, ali i na odeću, posteljinu i tkanine koje su ispunjavale dvorske odaje prijatnim mirisom. Mirisi su bili važan deo svakodnevne nege i predstavljali su simbol urednosti, elegancije i prefinjenosti, ostavljajući snažan utisak na okolinu.

Istorijski izvori opisuju Hurem sultaniju kao ženu koja je osvojila srce sultana Sulejmana ne samo svojom lepotom, već i inteligencijom, harizmom i sposobnošću da se izdvoji među brojnim stanovnicama harema. Mirisi su bili samo jedan segment raskošnog života na osmanskom dvoru, gde su se lepota, uticaj i moć neprestano prožimali iza zidina carske palate.

(Kurir.rs/Najžena)

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