Na šta je mirisala sultanija Hurem? Jedan sastojak danas svima dostupan je bio dragoceniji od zlata!
Iako originalni parfem nije sačuvan, istorijski izvori otkrivaju koje su mirisne note bile najcenjenije na osmanskom dvoru i kakve su mirise birale žene iz harema.
Ruža je imala posebno mesto u osmanskoj kulturi i smatrala se jednim od najdragocenijih mirisa. Ružina vodica i eterično ulje od ruže koristili su se u svakodnevnoj nezi tela i kose, za osvežavanje odeće i mirisanje dvorskih odaja. Kao simbol elegancije, ljubavi i ženstvenosti, ruža je bila neizostavan deo rituala lepote na dvoru.
Osim ruže, žene u haremu birale su i druge raskošne cvetne mirise. Jasmin je bio cenjen zbog svoje nežne i zavodljive arome, narandžin cvet predstavljao je luksuz i prefinjenost, dok je ljubičica osvajala suptilnim i pomalo tajanstvenim mirisom.
Mošus je bio jedan od najcenjenijih sastojaka u osmanskim parfemima. Njegov topao, bogat i intenzivan miris koristio se u malim količinama, najčešće u spoju sa ružom, amberom i pažljivo odabranim začinima. U osmanskom društvu predstavljao je simbol luksuza i visokog statusa, zbog čega su ga rado koristili i žene i muškarci iz najuglednijih društvenih slojeva.
Pored cvetnih nota, značajno mesto u osmanskim mirisnim kompozicijama zauzimali su amber, sandalovina, cimet, karanfilić i šafran. Njihova skladna kombinacija stvarala je postojane parfeme čiji se miris dugo zadržavao na koži i odeći, što je na osmanskom dvoru smatrano izrazom elegancije, prefinjenosti i raskoši.
U haremu su se umesto savremenih parfema u spreju najčešće koristila mirisna ulja. Nanosila su se na zglobove, vrat i kosu, ali i na odeću, posteljinu i tkanine koje su ispunjavale dvorske odaje prijatnim mirisom. Mirisi su bili važan deo svakodnevne nege i predstavljali su simbol urednosti, elegancije i prefinjenosti, ostavljajući snažan utisak na okolinu.
Istorijski izvori opisuju Hurem sultaniju kao ženu koja je osvojila srce sultana Sulejmana ne samo svojom lepotom, već i inteligencijom, harizmom i sposobnošću da se izdvoji među brojnim stanovnicama harema. Mirisi su bili samo jedan segment raskošnog života na osmanskom dvoru, gde su se lepota, uticaj i moć neprestano prožimali iza zidina carske palate.
(Kurir.rs/Najžena)
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