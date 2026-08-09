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Potrebne su samo dve kašike brašna, koje će pomoći da se na krompiru formira tanka, hrskava korica, a istovremeno će sprečiti da se tokom prženja raspada.

Na kilogram krompira dodajte dve kašike pšeničnog brašna i dobro promešajte kako bi svaki komad bio ravnomerno obložen, a zatim ga spustite u dobro zagrejano ulje. Brašno će pomoći da krompir dobije ujednačenu zlatnu boju i hrskaviju koricu.

Pre prženja krompir isecite na željene komade i dobro ga osušite papirnim ubrusom. Po želji ga začinite biberom i mlevenom paprikom.

Hrskavi krompirići Foto: Profimedia

Ne mešajte ga odmah

Krompir rasporedite u zagrejan tiganj tako da komadi ne budu nagurani jedan preko drugog. Tokom prvih nekoliko minuta nemojte ga mešati, jer se upravo tada formira hrskava korica koja će sprečiti da se raspada tokom prženja.

Tek kada donja strana dobije lepu zlatnu boju, pažljivo okrenite komade i nastavite sa prženjem dok krompir ne postane ravnomerno hrskav i zapečen.

Posolite tek pred kraj

So dodajte tek pred kraj prženja, kada je krompir gotovo gotov. Ako ga posolite na početku, otpustiće više vlage, pa umesto hrskave korice može dobiti mekšu površinu.

Uz ovaj jednostavan trik prženi krompir biće ravnomerno zapečen, zlatne boje i prijatno hrskav spolja, dok će iznutra ostati mekan i sočan.

(Kurir.rs/Žena)

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